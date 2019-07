В рамках встречи, которую проведет музыковед Ольга Манулкина, покажут документальный фильм ВВС «Джордж Бенджамин: кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», который расскажет о детстве и периоде становления композитора, его увлечении компьютерными технологиями и этническими музыкальным инструментами, карьере пианиста, а таке создании своих опер. Главной темой диалогов станет российская премьера оперы «Уроки любви и жестокости» — она пройдет на следующий день, 9 июля, в Мариинском концертном зале в рамках фестиваля «Звезды белых ночей».

Встреча с композитором Джорджем Бенджамином состоится 8 июля в Музее театрального музыкального искусства на площади Островского, 6, вход свободный по предварительной регистрации.

Джордж Бенджамин — британский композитор, дирижер, педагог и самый юный ученик французского композитора и теоретика музыки Оливье Мессиана. Одна из его первых пьес для оркестра, Ringed by the Flat Horizon, была исполнена на ВВС Proms еще в 1980 году, когда Бенджамину исполнилось 20 лет. К опере Бенджамин обратился лишь в 2006 году — он стал автором музыки к 40-минутной Into the Little Hill и Written on Skin, которая также прозвучала в концертном исполнении в Петербурге.

«Уроки любви и жестокости» — третья опера Джорджа Бенджамина и, как и две первые, написана на либретто Мартина Кримпа. Основой для либретто стала пьеса «Эдуард II» Кристофера Марло, драматурга елизаветинской эпохи и предшественника Шекспира. В центре повествования — история взаимоотношений Эдуарда II и Пьера Гавестона, английского дворянина, которого король возвысил при дворе.