Американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус презентовала новый клип на песню Mother's Daughter. Композиция вошла во второй мини-альбом Сайрус She Is Coming — она повествует о вере в себя, силе, свободе выбора и том, почему не стыдно быть «маминой дочкой».

She Is Coming стал вторым мини-альбомом в творчестве Майли Сайрус, а также ознаменовал начало предстоящей релиз-трилогии певицы. В него пошли шесть песен, в том числе заглавная Mother's Daughte. В клипе на композицию снялась мать певицы, 52-летняя Тиш Сайрус.

Главная тема — борьба за права женщин и фем-сообщества, а также вера в себя, сила и свобода выбора. «Должно быть, на меня что-то подействовало, или я просто вся в свою маму. Даже не пытайтесь сдерживать мою свободу, я вернулась, чтобы забрать свое».

Напомним, ранее Майли Сайрус исполнила одну из главных ролей в новом сезоне сериала «Черное зеркало», который вышел на стриминговом сервисе Netflix 5 июня. Для нее опыт съемок оказался «странным», а сам сериал — «мрачным и даже жутким». А в мае 2018 года певица презентовала совместную коллекцию с Converse — с блестящими во всех смыслах кедами и спортивными комплектами.