Ранее альбомы можно было найти в медиаплеерах — однако их прослушивание в России было запрещено. Позже на сервисах осталось всего несколько композиций — например, совместная песня с группой Insight под названием Once in the Street, а также композиция Mikvarkhar, которая была выпущена в сборнике грузинской музыки 2012 года.

Напомним, 30 июня Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России в знак поддержки митингующих в Тбилиси. Свою позицию артистка прокомментировала на странице в Facebook 30 июня. Свой пост она адресовала протестующим землякам: «Я всегда говорила, и в том числе в России, что Россия — оккупант. Одно дело — это мой гастрольный график, а второе — мое внутреннее ощущение».

1 июля Катамадзе удалила пост, в котором отказалась от выступлений в России. Спустя несколько часов он был снова восстановлен, однако певица так и не уточнила, почему запись была недоступна.