Oxxxymiron, Рошин Мерфи, Rae Sremmurd и RSAC выступят на фестивале Locals Only в «Севкабель Порту»

Лайн-ап первого дня фестиваля Locals Only составят американская инди-поп группа The Score, ирландский коллектив в жанре альтернативного рока Walking On Cars, грузины MGZAVREBI, уже ставшая легендой группа «Мачете», Феликс Бондарев и его проекты RSAC и «Щенки», а также новоявленный хедлайнер — рэпер Oxxxymiron. На второй сцене расположатся коллективы Космонавтов.net, The Hut, «Деревянные киты», The Denp и Vibe Room Saint-Petersburg.

На следующий день, 30 июня, на двух сценах фестиваля выступят хип-хоп дуэт Rae Sremmurd, диско-дива Рошин Мерфи, уроженец Флориды Denzel Curry, интернет-сенсация Bhad Bhabie, рэпер GONE.FLUDD, не устающие поражать музыканты «Пошлая Молли» под предводительством Кирилла Бледного, хип-хоп артист OFFMI, а также самый добрый рэпер десятилетия МС Сенечка, EVERTHE8 и Boris Redwall.

Параллельно с лайвами пройдет Чемпионат России по вейкскиму и вейксерфингу, а также контесты по скейтбордингу, стритболу и ВМХ. В рамках фестиваля совместно с Федерацией скейтбординга России пройдет серия соревнований Federal Skate Tour Locals Only 2019, объединяющая все проявления скейтбординга. Также параллельно с программой проведут турнир по стритболу, победитель национального отбора которого поедет на финал в Торонто.

Фестиваль музыки и спорта Locals Only пройдет 29-30 июня в «Севкабель Порту». Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее плодовитый на музыкальные проекты петербуржец Феликс Бондарев презентовал новый альбом «Фелла». Пластинка записана при участии певицы Ella, которая с недавних пор входит в команду коллектива RSAC. На лонгплее восемь треков, в числе которых уже ставшие хитами композиции NBA и «Поезда» — ранее они были выпущены на альбомах «Аргументы» и «Голые факты».