26 июня на территории Петропавловской крепости стартует первый международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». В лайн-апе сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra, композитор Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр», а также петербургские «шляпники» The Hatters.