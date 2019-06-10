26 июня на территории Петропавловской крепости стартует первый международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». В лайн-апе сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra, композитор Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр», а также петербургские «шляпники» The Hatters.

Первый фестиваль этнической музыки продлится три дня. 26 июня перед петербургской аудиторией выступит сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица в сопровождении музыкантов The No Smoking Orchestra. «Разогреют» в этот вечер петербургские «шляпники» и номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» The Hatters, создающие драйвовые (не без толики безумства!) композиции в стиле джипси-фолк-рок.

28 июня хедлайнером станет один из лучших композиторов современности Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр» — прозвучат балканские этнические мотивы в оригинальных аранжировках. Помимо «живых классиков» этники на сцене выступят всемирно известные диджей — тоже в стиле этно! Так, 29 июня можно будет услышать Billy Esteban (Македония, Германия), List (Россия), Betelgeize, Sperry (Греция) и Danjiel Chehranov (Сербия).

Главная мысль первого фестиваля этнической музыки «ЭтоЭтно» — подчеркнуть важность дружбы между народами. В качестве арт-директора мероприятия выступает президент объединенной сербской диаспоры Петербурга, продюсер Мирко Раденович.

«Фестиваль «ЭтоЭтно» продемонстрирует всю красоту и самобытность этнической музыки – музыки, которая расцвечивает окружающую действительность самими яркими красками. Фестиваль подарит радость встречи с талантливыми и самобытными музыкантами и станет одним из самых запоминающихся событий петербургского лета в формате open-air», — рассказывают организаторы.

Вход на все концерты фестиваля «ЭтоЭтно» бесплатный. 26 и 28 июня начало в 19:00, 29 июня — в 17:00.