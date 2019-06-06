В Петербурге выступят хедлайнеры Burning Man, арт-группа Mayan Warrior

8 июня на сцене LUMIERE HALL 2 выступят диджеи-резиденты мексиканской команды.

О ком речь?

Mayan Warrior – это коллаборация диджеев, музыкантов, художников, дизайнеров, архитекторов и других творческих людей из столицы Мексики Мехико и Калифорнии, США. Проект появился в 2012 году, его цель — популяризация как мексиканской электронной музыки, так и эстетики индейцев майя. Mayan Warrior приедут в Россию в третий раз, но в Петербург посетят впервые: в этом году их вечеринка пройдет при поддержке фестиваля ODYSSEY и станет его pre-party.

Почему на Mayan Warrior обязательно нужно идти?

Коллаборация Mayan Warrior - один из хедлайнеров культового фестиваля Burning Man, который с 1986 года проходит в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США. Из года в год арт-группа водружает посреди песков колоссальных размеров арт-кар — световую платформу в виде не то индейского божества, не то древнемайянского воина — и проводит на ней свои многочасовые сеты. Mayan Warrior как с помощью музыки, так и визуальными средствами, воссоздает в любом клубе или творческом пространстве атмосферу этого события. Сейчас арт-группа готовится к очередному Burning Man, который пройдет с 25 августа по 2 сентября: все вырученные от продажи билетов средства пойдут на то, чтобы доставить арт-объект до места проведения фестиваля.