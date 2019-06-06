В Петербурге выступят хедлайнеры Burning Man, арт-группа Mayan Warrior
8 июня на сцене LUMIERE HALL 2 выступят диджеи-резиденты мексиканской команды.
О ком речь?
Mayan Warrior – это коллаборация диджеев, музыкантов, художников, дизайнеров, архитекторов и других творческих людей из столицы Мексики Мехико и Калифорнии, США. Проект появился в 2012 году, его цель — популяризация как мексиканской электронной музыки, так и эстетики индейцев майя. Mayan Warrior приедут в Россию в третий раз, но в Петербург посетят впервые: в этом году их вечеринка пройдет при поддержке фестиваля ODYSSEY и станет его pre-party.
Почему на Mayan Warrior обязательно нужно идти?
Коллаборация Mayan Warrior - один из хедлайнеров культового фестиваля Burning Man, который с 1986 года проходит в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США. Из года в год арт-группа водружает посреди песков колоссальных размеров арт-кар — световую платформу в виде не то индейского божества, не то древнемайянского воина — и проводит на ней свои многочасовые сеты. Mayan Warrior как с помощью музыки, так и визуальными средствами, воссоздает в любом клубе или творческом пространстве атмосферу этого события. Сейчас арт-группа готовится к очередному Burning Man, который пройдет с 25 августа по 2 сентября: все вырученные от продажи билетов средства пойдут на то, чтобы доставить арт-объект до места проведения фестиваля.
В Петербурге выступят три главных резидента Mayan Warrior: Concret, Dramian и Mandrake. Concret – мексиканский dj с итальянскими корнями и основатель лейбла Trafico, обладающий экстраординарным чувством музыки. В своих сетах он соединяет абсолютно разные жанры: дипхаус и фанк, олдскул-техно и нью-диско. Concret – это и есть музыка. Даже его выпускная работа на архитектурном факультете Миланского университета была посвящена звукам города.
Dramian – куратор музыкальной стратегии Mayan Warrior, именно он находит и выбирает для коммьюнити самых талантливых артистов со всех континентов. Его сеты — это настоящая эклектика, разрушение барьеров, расширение возможностей огромного мира музыки. Микс дарк-техно, афро-бита, психоделики и других жанров делает творчество Darmian уникальным.
Звучание Mandrake – это чистая мистика вне времени и пространства и вне жанровых рамок. Именно он основал в Мехико главный андеграундный клуб мексиканской столицы
Визуальная составляющая перфоманса Mayan Warrior по-настоящему уникальна. Это феерия света и «сакральной геометрии» - божественной пропорциональности из майянской культуры, которая когда-то вдохновила на проект создателя, идеолога и продюсера Mayan Warrior Пабло Гонсалеса Варгаса. Варгас — бизнесмен, в 2012 году он увлекся дизайном и стал делать световые скульптуры. С этого увлечения и начался Mayan Warrior. Проект важен для Пабло в том числе как способ материальной поддержки и привлечения внимания к проблемам индейцев-уичолей, известных на весь мир благодаря своему декоративно-прикладному искусству.
Алексей Косинус
Dj, Музыкант
Перформансы Mayan Warrior – это главное из музыкальной составляющей Burning Man. Это обалденный звук, лучший на всем фестивале свет. Советую сходить на них, потому что на этом ивенте можно будет хоть чуть-чуть, но понять, что такое Burning Man, особенно. Я не хожу на вечеринки только если выступаю, отдыхать не хожу, но на Mayan Warrior буду обязательно. Я был на фестивале, буду там выступать, и мне интересно, что покажет арт-группа за его пределами. Я уверен, что это будет круто и уникально.
Павел Деревянко
Актер
Мое первое знакомство с Mayan Warrior состоялось на Burning Man в 2017 году. Я слышал от друзей, что их арт-кар можно узнать по сильному столпу света, устремленному вверх. Мы нагнали майянскую машину, когда она выбирала место для стоянки в пустыне. Когда арт-кар, наконец, остановился, начался такой рейв, какого я не видел никогда! Самая красивая музыка, самый фантастический звук и свет, самые красивые люди. Феерия продолжалась до утра, и это было незабываемо… Я считаю, что приезд Mayan Warrior в Россию пропустить никак нельзя.
Салават Тимирясов
Сооснователь фестиваля Midsummer Night’s Dream
Самое крутое в выступлениях арт-группы – это выезд платформы в ночь. Тянется один аккорд, Mayan Warrior медленно едет по пустыне, вокруг сотни бернеров на байках с иллюминацией. Все ощущают значимость момента. Вот за этим переживанием и нужно идти на Mayan Warrior, называть этот опыт вечеринкой нельзя.
Марго Трушина
Сооснователь фестиваля Midsummer Night’s Dream
Впервые, как и многие, я услышала их на Burning Man. Это настоящий шаманский акт: это и сама музыка, и сердцебиение, и звуки барабанов. Все это погружает в психоделическое состояние. Несколько лет назад мы были в лагере Mayan Warrior в пустыне, жили с ними всю неделю и видели, как они творят. Это настоящие фанатики музыки и дизайна.
Mayan Warrior в Lumiere Hall 2 8-го июня — маствизит для всех, кому петербургская летняя жара кажется недостаточно обжигающей. Команда в очередной раз удивит даже тех, кто бывал на Burning Man, а те, кто еще не доехал до штата Невада, сделают это, не покидая Петербург.
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