Лучшие музыкальные фестивали недалеко от Петербурга

Сезон крупных музыкальных фестивалей стартовал — самое время выбрать подходящий и бронировать билеты. Рассказываем, куда поехать, чтобы услышать The Cure, The National, Tame Impala и Эда Ширана, при этом не разорившись на авиаперелет.

Bosco Fresh Fest Московский фестиваль с двумя громкими именами в лайн-апе: во дворце пионеров (и пусть это выглядит немного нелепо) выступит британский композитор Джеймс Блейк, в этом году опубликовавший трепетный электронный альбом Assume Form, поставивший его в первый ряд современных музыкантов. Также здесь можно услышать вокалистку великой распавшейся группы Moloko Ройшин Мерфи – в последнее время она выпускает симпатичные электронные композиции. Будет здесь и ночная программа: David August, Charlotte Adigéry, Erol Alkan, The Bug feat. Miss Red, Lipelis и другие. Полная программа 29 июня, Москва, Дворец пионеров Билет на дневную программу – 3 000 рублей, на ночную – 1 500, билеты в Москву и обратно – от 3 000 рублей.

Lollapalooza Stockholm Дебют международной фестивальной франшизы в столице Швеции: еще никогда один из главных опен-эйров мира не был так близко к Петербургу. Как полагается, лайнап насыщенный: больше 70 музыкантов на 4 сценах, среди которых Lana del Rey, Foo Fighters, Travis Scott, Billie Eilish (для тех, кто не успел купить билет на ее концерт в Петербурге), Bring me the Horizon и несколько десятков артистов, которые скоро тоже станут хедлайнерами. Lollapalooza существует уже 28 лет — за это время фестиваль превратился не только в музыкальный: в перерывах между выступлениями можно будет попробовать шведские блюда от лучших шефов города и поучаствовать в интерактивных затеях партнеров. Если поедете с детьми, для них есть собственный мини-фестиваль Kidzapalooza. Полная программа 28-30 июня, Стокгольм, Швеция Билет на три дня – 2695 шведских крон (18 600 рублей), билет до Хельсинки и обратно – от 2 000 рублей, билет на паром из Хельсинки до Стокгольма и обратно – от 2 000 рублей.

Open’er Крупнейший польский опен-эйр в двух часах езды на автомобиле от Калининграда. Здесь выступят культовые инди-рокеры The Strokes, в мае представившие первую за три года новую песню, американский трэп-исполнитель Трэвис Скотт, Лана Дель Рей, Жоржа Смит, LP, the 1975, Robyn, Rosalia и другие. Полная программа 3–6 июля, Польша, Гдыня Билет на четыре дня с кэмпингом – 699 злотых (12 000 рублей), на самолет до Калининграда и обратно – от 7 000 рублей (летает «Победа).

«Боль» Фестиваль, от которого раньше не приходилось ждать чего-то серьезнее групп «Пасош» и «Буерак», в этом году может похвастаться мощным лайн-апом. Здесь выступит The Good, the Bad & the Queen — проект фронтмена Blur и Gorillaz Деймона Албарна, в состав которого входят басист The Clash Пол Симонон, гитарист The Verve Саймон Тонг и Тони Аллен, барабанщик группы Фелы Кути. В прошлом году они выпустили первый за 11 лет альбом «Merrie Land». Второе важно выступление, которое лучше не пропускать – по-хорошему безумная калифорнийская рэп-группа Death Grips, распавшаяся в 2014-м, но вскоре начавшая с новой силой выпускать один зубодробительный альбом за другим. Третья причина попасть на «Боль» – Sophie, важная фигура электронной музыки 2010-х, в 2018 году выпустившая триумфальный дебютный альбом Oil of Every Pearl’s Un-Insides. В довесок в местные звезды от Shortparis и IC3PEAK до Монеточки и Sirotkin. Полная программа 5, 6, 7 июля, Москва, КЦ Зил Билет на один день – от 2 000 рублей, билеты в Москву и обратно – от 3 000 рублей.

Park Live Организаторы Park Live не потеряли самообладания после прошлогоднего срыва концерта Gorillaz из-за ливня и грозы, но и в этом году их снова ждали непредвиденные обстоятельства – из-за смерти солиста Prodigy лайн-ап пришлось экстренно менять. В итоге вместо ветеранов электроники в Россию приедут Die Antwoord, а вместе с ними – Thirty Seconds to Mars, Rag'N'Bone Man, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing but Thieves. То есть проверенных стадионных поп-хитов будет много, а интересных открытий – мало. Полная программа 12, 13, 14 июля, Москва, парк Горького Билет на один день – от 4 000 рублей, билеты в Москву и обратно – от 3 000 рублей.

Positivus Уютный двухдневный латвийский фестиваль с доступным ценником и приличным лайн-апом. В этом году здесь играют The 1975, Underworld, Cut Copy, Disclosure, Royal Blood и Иван Дорн. Полная программа 26–27 июля, Латвия, Салацгрива Билеты – от 65,60 евро.

«Пикник Афиши» Еще один традиционный музыкальный фестиваль, на котором можно встретить больше знакомых, чем на Невском в выходной. В этот раз на него приедут The Cure, которые в этом году выступают на большинстве самых значимых фестивалей мира. Группа с 40-летней историей, сделавшая пост-панк одним из самых популярных жанров в мире, по сей день сохранила былой задор – возможно, единственные из всех коллег по цеху. Также в лайн-апе замечательный молодой британский электронщик Mura Masa, правда, выпустивший свой пока единственный альбом аж два года назад, протеже Канье Уэста рэпер Pusha-T и тяжеловесные рокеры Royal Blood. Полная программа 3 августа, Москва, музей-заповедник «Коломенское» Билет – 4 000 рублей, билеты в Москву и обратно – от 3 000 рублей.

Sziget Европейский фестиваль громкой поп- и рок-музыки и радийных хитов. В этом году сюда приедут Эд Ширан, Florence and The Machine, Foo Fighters, The 1975, Twenty One Pilots, Post Malone, Franz Ferdinand и The National. Полная программа 7–13 августа, Венгрия, Будапешт Билеты от 75 евро за однодневный билет до 319 евро за семидневный билет, билеты в Будапешт и обратно – от 100 евро (из Пулково летает Wizzair).

Flow Лучший из ближайших европейских фестивалей, кажется, уже впору называть лучшим без привязки к географическому положению, петербуржцам в этом смысле просто повезло. Традиционно в Хельсинки состоится смотр всего самого важного в музыкальной индустрии: будут и мэтры, и актуальные звезды, и андеграундные дарования. В Финляндию в этот раз стоит ехать, чтобы услышать австралийцев Tame Impala – одна из важнейших групп современности прямо сейчас работает над новым альбомом, автора умных и душераздирающих гитарных баллад Father John Misty, легенд The Cure, шведскую певицу Robyn, недавно выпустившую первую пластинку за восемь лет, лицо женского гитарного рока (впрочем, ушедшую в последнем альбоме в неглупый поп) Mitski. А еще дерзкую поп-звезду Cardi B, Джеймса Блейка, Эрику Баду, а еще одного из главных джазовых саксофонистов мира Фэрроу Сандерса. Полная программа 9-11 августа, Финляндия, Хельсинки Билет – 215 евро на три дня, билет на маршрутку до Хельсинки и обратно – от 2 000 рублей.