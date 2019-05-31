В Петербурге создали бюстовый памятник Сергею Шнурову

Специально для «Собака.ru»:

Татьяна Кунчукина: Мы делились с Зауром своими идеями. Очевидно, будет много скульптур Блока, Пушкина, Бродского... Я высказала идею слепить Сергея Шнурова — вполне себе современный поэт нашего города. Заур предложил попробовать поработать вместе. Мы решили создать портрет, так как было достаточно мало времени, хотя предполагалась фигура. Вполне возможно, что мы осуществим задуманное. На конкурс работа не попала — мы не успели ее завершить и перевести в материал. Но решили показать ее хотя бы на просмотре в мастерской.

Заур Дзуцев: Шнуров как-то сам возник, потом еще и Таня рассказала, что тоже рассматривает музыканта в качестве модели — предложил попробовать вместе. Шнуров бы цеплял глаз зрителя и точно отличался на фоне остальных работ. Даже то, что он пишет в своем Instagram — очень круто, кратко по формату и остро, по делу. Начали лепить, были варианты изображения фигуры целиком в масштабе, но остановились на голове, правда, на сам конкурс не выставляли его, потому-что дедлайн был на носу, а перевести в материал не успевали. По итогу портрет стоял просто в глине.