В Петербурге создали бюстовый памятник Сергею Шнурову
В Петербурге создали бюстовый памятник лидеру музыкальной группировки «Ленинград» Сергею Шнурову. Пока что он представляет собой только голову музыканта, но уже скандирует: «Шнур любит наш город!». «Собака.ru» узнала, как и при каких обстоятельствах появился «нерукотворный» и что будет с ним дальше.
Создатели бюстового памятника Сергею Шнурову — студенты пятого курса факультета скульптур при Академии искусств имени Репина Татьяна Кунчукина и Заур Дзуцев. Работа задумывалась как конкурсная — ежегодно в стенах академии будущие мастера искусств представляют свои произведения в рамках Премии Игоря Минакова для художников. Темой сезона-2019 стал «Поэтический Петербург». Участники обсуждали, кого выбрать в качестве модели, и пришли к выводу — «очевидно, будет много скульптур Блока, Пушкина, Бродского…», поэтому действовать нужно оригинально.
Татьяна Кунчукина и Заур Дзуцев
Специально для «Собака.ru»:
Татьяна Кунчукина: Мы делились с Зауром своими идеями. Очевидно, будет много скульптур Блока, Пушкина, Бродского... Я высказала идею слепить Сергея Шнурова — вполне себе современный поэт нашего города. Заур предложил попробовать поработать вместе. Мы решили создать портрет, так как было достаточно мало времени, хотя предполагалась фигура. Вполне возможно, что мы осуществим задуманное. На конкурс работа не попала — мы не успели ее завершить и перевести в материал. Но решили показать ее хотя бы на просмотре в мастерской.
Заур Дзуцев: Шнуров как-то сам возник, потом еще и Таня рассказала, что тоже рассматривает музыканта в качестве модели — предложил попробовать вместе. Шнуров бы цеплял глаз зрителя и точно отличался на фоне остальных работ. Даже то, что он пишет в своем Instagram — очень круто, кратко по формату и остро, по делу. Начали лепить, были варианты изображения фигуры целиком в масштабе, но остановились на голове, правда, на сам конкурс не выставляли его, потому-что дедлайн был на носу, а перевести в материал не успевали. По итогу портрет стоял просто в глине.
Дзуцев признается — им было бы интересно продолжить работу и слепить фигуру, однако о «прижизненном» памятнике скульпторы не помышляют. «Было бы интересно слепить фигуру. Но вот про памятник при жизни — вряд ли. Если рассматривать идею в привычном понимании этого слова», — добавляет он.
Напомним, 20 марта в своем Instagram Шнуров опубликовал стихотворение, в котором объявил о том, что тур группировки «Ленинград» в этом году будет последним. «Собака.ru» связалась с пресс-секретарем коллектива Дмитрием. Он подтвердил, что группа распадается и рассказал, почему это происходит, что будет дальше и как давно назревают причины такого решения.
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