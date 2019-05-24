Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не выступят на гала-вечере «Классика на Дворцовой» — их заменят Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков

Сегодня стало известно о серьезных изменениях в программе гала-вечера «Классика на Дворцовой». Народная артистка России, сопрано Анна Нетребко и народный артист Азербайджана, тенор Юсиф Эйвазов вынужденно отказались от выступления — их заменят Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков.

Как сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов вынуждены отказаться от выступления в качестве хэдлайнеров «Классики на Дворцовой» в связи с необходимостью продления восстановительного периода после перенесенного заболевания. Их заменят заслуженная артистка России Вероника Джиоева и солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков.

Напомним, 26 мая в Петербурге в седьмой раз пройдет масштабный фестиваль «Классика на Дворцовой». Под аккомпанемент симфонического оркестра Михайловского театра под руководством Михаила Татарникова в этот вечер выступят американский тенор Рене Барбера, баритон, покоривший Метрополитен Опера, Алексей Лавров, мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, итальянская певица сопрано русского происхождения Мария Алейда и солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Екатерина Сергеева.

А в дни проведения Петербургского международного экономического форума на Дворцовой площади пройдут два общедоступных концерта — для ценителей классики и фанатов отечественного рока. Оба мероприятия объединятся в фестиваль «От классики до рока» — абсолютно бесплатный! В хэдлайнерах программы — Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина и группа «Би-2» с симфоническим оркестром.