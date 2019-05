Дженнифер Лопес выступит в Петербурге с юбилейной программой It`s My Party (впервые в России за семь лет!)

11 августа певица Дженнифер Лопес выступит в петербургском СКК с юбилейной программой It’s My Party. В июле американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен отпразднует юбилей, а приезд в Россию станет первым за семь лет — последний раз Лопес давала здесь концерт в 2012 году. Надо быть!

Выступление пройдет в СКК «Петербургский» — для него Дженнифер Лопес и ее команда подготовили специальную программу It’s My Party, приуроченную к празднованию юбилея певицы. Поклонники смогут впервые услышать сингл Medicine, который Лопес презентовала в начале апреля. Для «вечеринки» Джей Ло приготовила множество сюрпризов — хиты времен Jenny from the Block, хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур.

За время своей головокружительной карьеры с момента выхода дебютного альбома On The 6 в 1999 году певица преобразила мировую музыкальную сцену: более 40 миллионов проданных альбомов, 16 хитов на первых местах в мировых чартах, три альбома №1 в США и Европе. Исполнительница получила множество престижных музыкальных наград, была дважды номинирована на Grammy, стала одной из 100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME и первой женщиной, получившей награду Icon Award за выдающийся вклад в развитие поп-музыки.

Билеты в продаже с 25 мая на «Яндекс.Афиша».