Муся Тотибадзе представила дебютный альбом «Мальчик»
Певица и музыкант Муся Тотибадзе представила дебютный студийный альбом «Мальчик». Пластинка насчитывает семь композиций, большинство которых Тотибадзе написала сама. Исключение составил трек «Останусь с тобой» — переосмысление хита 90-х Натальи Ветлицкой, а также песню «Птицы», автором текста к которой стал Илья Шаповалов.
В сравнении прошлыми работами музыканта и исполнительницы, синглами «Правда о любви» и «Танцуй, Виталик!», дебютного «Мальчика» отличает заметное электронное звучание — при котором лейтмотив лирики остался прежним. «Это не социальные тексты и не политические манифесты. Это просто ощущения, мысли и ассоциации. И, конечно, всегда хочется верить, что в этих песнях есть какой-то выход из уныния. Писать про грустное — грустным языком и музыкой — не хочется», — рассказала Муся Тотибадзе.
Презентация альбома Муси Тотибадзе «Мальчик» — 5 июля в московском институте «Стрелка».
Напомним, в июне прошлого года Муся Тотибадзе выпустила клип на песню «Останусь с тобой», оригинальную версию которой еще в 1992 году исполнила певица Наталья Ветлицкая. Режиссером видео выступил актер Григорий Добрыгин, а оператором — Марк Зисельсон. Помимо Муси Тотибадзе в съемках клипа приняли участие клавишник Глеб Меркулов, барабанщик Сергей Говорун и актер Александр Алябьев.
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