Муся Тотибадзе представила дебютный альбом «Мальчик»

Певица и музыкант Муся Тотибадзе представила дебютный студийный альбом «Мальчик». Пластинка насчитывает семь композиций, большинство которых Тотибадзе написала сама. Исключение составил трек «Останусь с тобой» — переосмысление хита 90-х Натальи Ветлицкой, а также песню «Птицы», автором текста к которой стал Илья Шаповалов.

В сравнении прошлыми работами музыканта и исполнительницы, синглами «Правда о любви» и «Танцуй, Виталик!», дебютного «Мальчика» отличает заметное электронное звучание — при котором лейтмотив лирики остался прежним. «Это не социальные тексты и не политические манифесты. Это просто ощущения, мысли и ассоциации. И, конечно, всегда хочется верить, что в этих песнях есть какой-то выход из уныния. Писать про грустное — грустным языком и музыкой — не хочется», — рассказала Муся Тотибадзе.