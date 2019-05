Представитель России на песенном конкурсе Сергей Лазарев снова стал третьим — с композицией Scream он набрал 369 баллов. Ранее он выступал на «Евровидении» в 2016 году и, как и прогнозировали букмекеры, российский певец с песней Филиппа Киркорова You Are The Only One попал в тройку лидеров, правда, в самый конец — он занял третье место и набрал 491 балл.

Напомним, в марте Лазарев представил сингл Scream («Крик») и клип к нему. «Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну а режиссер Константин Черепков снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все, что мы делали всей командой, было для вас», — поделился тогда певец.