Певец Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения»-2019, Сергей Лазарев — третьим
Певец Дункан Лоуренс, представляющий Нидерланды, стал победителем «Евровидения»-2019 — с песней Arcade он получил 492 балла. Участник от России, Сергей Лазарев, занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри — с композицией Scream он набрал 369 баллов.
Финал проходил в ночь на воскресенье, 19 мая, в Тель-Авиве — в завершающем конкурс соревновании участвовали 26 стан. Победитель выбирался путем голосования телезрителей и профессионального экспертного жюри. Победитель Дункан Лоуренс на протяжении всего конкурса был бесспорным фаворитом букмекеров — впервые за четыре года проведения «Евровидения» они угадали исход конкурса. Таким образом, Нидерланды выигрывают «Евровидение» в пятый раз и впервые за 44 года.
Лоуренс признается — на песню Arcade его вдохновила история любимого человека, скончавшегося в юности. «Слова, аккорды и мотив пришли ко мне автоматически, будто упали с небес. Когда Джоэл Сжу и Вутер Харди помогли мне закончить песню, она получила больший масштаб. Из очень личной истории она превратилась в историю, с которой каждый может почувствовать связь», — рассказывает музыкант.
Представитель России на песенном конкурсе Сергей Лазарев снова стал третьим — с композицией Scream он набрал 369 баллов. Ранее он выступал на «Евровидении» в 2016 году и, как и прогнозировали букмекеры, российский певец с песней Филиппа Киркорова You Are The Only One попал в тройку лидеров, правда, в самый конец — он занял третье место и набрал 491 балл.
Напомним, в марте Лазарев представил сингл Scream («Крик») и клип к нему. «Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну а режиссер Константин Черепков снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все, что мы делали всей командой, было для вас», — поделился тогда певец.
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