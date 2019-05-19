Певец Дункан Лоуренс, представляющий Нидерланды, стал победителем «Евровидения»-2019 — с песней Arcade он получил 492 балла. Участник от России, Сергей Лазарев, занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри — с композицией Scream он набрал 369 баллов.

Финал проходил в ночь на воскресенье, 19 мая, в Тель-Авиве — в завершающем конкурс соревновании участвовали 26 стан. Победитель выбирался путем голосования телезрителей и профессионального экспертного жюри. Победитель Дункан Лоуренс на протяжении всего конкурса был бесспорным фаворитом букмекеров — впервые за четыре года проведения «Евровидения» они угадали исход конкурса. Таким образом, Нидерланды выигрывают «Евровидение» в пятый раз и впервые за 44 года. Лоуренс признается — на песню Arcade его вдохновила история любимого человека, скончавшегося в юности. «Слова, аккорды и мотив пришли ко мне автоматически, будто упали с небес. Когда Джоэл Сжу и Вутер Харди помогли мне закончить песню, она получила больший масштаб. Из очень личной истории она превратилась в историю, с которой каждый может почувствовать связь», — рассказывает музыкант.