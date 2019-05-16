Boulevard Depo объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Музыка»

«Собака.ru» записала видеообращение: хип-хоп музыкант Boulevard Depo в своей домашней студии на Гороховой улице объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Музыка». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

Obladaet Рэп-музыкант Назар Вотяков Хип-хоп-исполнитель в декабре выпустил свой третий и суперуспешный студийный альбом Ice Cream, отправившись с ним в масштабную гонку по городам — концерты его Grand Prix Tour проходят не только в России, но и в столицах стран Европы и Казахстане.

Shortparis Музыканты группы Shortparis — ошеломляющий музыкальный коллектив, уничтожающий жанровые рамки. Именно искусствовед Николай Комягин и его команда лучше всех подходят под определение «самая модная группа Петербурга с бешеной энергетикой» — тур по городам Европы увеличит армию поклонников.

Александр Маноцков Композитор Автор оперы «52» стал еще и режиссером первой постановки в этом жанре в истории БДТ. Камерный спектакль — микс музыки, ироничного видео-арта и текстов писателя-концептуалиста Льва Рубинштейна. Получился настоящий гезамткунстверк, объединяющий разные виды искусства.

Трио «Лауд» Виталий Александров, Рамиль Абдеев и Сергей Куликов Группа, переехавшая в Петербург из Уфы, провела первый концертный тур по России и в ноябре выпустила альбом «ТанецГолосЗвук», записав его в домашней студии. Пластинку с участием Тоси Чайкиной и Boulevard Depo тут же признали феноменом нового российского хауса.

Александр Ионов Продюсер Человек, создающий новые музыкальные силы: отец-основатель фестиваля «Ионосфера», культового клуба «Ионотека» и первый продюсер певицы Гречки. Сейчас владеет лейблом IonoffMusic и продюсирует группы «Несогласие», «Ритуальные услуги» и «Бенгальские подонки».