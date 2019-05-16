Boulevard Depo объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Музыка»
«Собака.ru» записала видеообращение: хип-хоп музыкант Boulevard Depo в своей домашней студии на Гороховой улице объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Музыка».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».
Obladaet
Рэп-музыкант Назар Вотяков
Хип-хоп-исполнитель в декабре выпустил свой третий и суперуспешный студийный альбом Ice Cream, отправившись с ним в масштабную гонку по городам — концерты его Grand Prix Tour проходят не только в России, но и в столицах стран Европы и Казахстане.
Shortparis
Музыканты группы
Shortparis — ошеломляющий музыкальный коллектив, уничтожающий жанровые рамки. Именно искусствовед Николай Комягин и его команда лучше всех подходят под определение «самая модная группа Петербурга с бешеной энергетикой» — тур по городам Европы увеличит армию поклонников.
Александр Маноцков
Композитор
Автор оперы «52» стал еще и режиссером первой постановки в этом жанре в истории БДТ. Камерный спектакль — микс музыки, ироничного видео-арта и текстов писателя-концептуалиста Льва Рубинштейна. Получился настоящий гезамткунстверк, объединяющий разные виды искусства.
Трио «Лауд»
Виталий Александров, Рамиль Абдеев и Сергей Куликов
Группа, переехавшая в Петербург из Уфы, провела первый концертный тур по России и в ноябре выпустила альбом «ТанецГолосЗвук», записав его в домашней студии. Пластинку с участием Тоси Чайкиной и Boulevard Depo тут же признали феноменом нового российского хауса.
Александр Ионов
Продюсер
Человек, создающий новые музыкальные силы: отец-основатель фестиваля «Ионосфера», культового клуба «Ионотека» и первый продюсер певицы Гречки. Сейчас владеет лейблом IonoffMusic и продюсирует группы «Несогласие», «Ритуальные услуги» и «Бенгальские подонки».
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.