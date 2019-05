Little Big выпустили трек Rave In Peace в память о вокалисте The Prodigy Ките Флинте

Петербургская рейв-группа Little Big выпустила трек Rave In Peace в память о вокалисте музыкального британского электронного коллектива The Prodigy Ките Флинте. Композиция записана в характерном для The Prodigy стиле, а ее название отсылает к выражению «Rest In Peace» — «покойся с миром», которое используется, чтобы почтить память усопших.