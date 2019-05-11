Little Big выпустили трек Rave In Peace в память о вокалисте The Prodigy Ките Флинте

Петербургская рейв-группа Little Big выпустила трек Rave In Peace в память о вокалисте музыкального британского электронного коллектива The Prodigy Ките Флинте. Композиция записана в характерном для The Prodigy стиле, а ее название отсылает к выражению «Rest In Peace» — «покойся с миром», которое используется, чтобы почтить память усопших.

Кит Флинт скончался 4 марта 2019 года в возрасте 49 лет — тело музыканта было найдено в его доме в графстве Эссекс. По предварительной информации, признаков насильственной смерти полицией обнаружено не было, также не подтвердился криминальный характер случившегося. Позже на официальной странице группы в Instagram была названа причина смерти музыканта — фронтмен The Prodigy покончил жизнь самоубийством.

Спустя несколько дней группа отменила все предстоящие концерты. Планы музыкантов были расписаны до июля. В мае они должны были отправиться в гастрольный тур по США в поддержку седьмого альбома No Tourists. А летом The Prodigy планировали выступить на нескольких европейских фестивалях и 14 июля стать хедлайнерами Park Live в Москве.