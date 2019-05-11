Little Big выпустили трек Rave In Peace в память о вокалисте The Prodigy Ките Флинте
Петербургская рейв-группа Little Big выпустила трек Rave In Peace в память о вокалисте музыкального британского электронного коллектива The Prodigy Ките Флинте. Композиция записана в характерном для The Prodigy стиле, а ее название отсылает к выражению «Rest In Peace» — «покойся с миром», которое используется, чтобы почтить память усопших.
Кит Флинт скончался 4 марта 2019 года в возрасте 49 лет — тело музыканта было найдено в его доме в графстве Эссекс. По предварительной информации, признаков насильственной смерти полицией обнаружено не было, также не подтвердился криминальный характер случившегося. Позже на официальной странице группы в Instagram была названа причина смерти музыканта — фронтмен The Prodigy покончил жизнь самоубийством.
Спустя несколько дней группа отменила все предстоящие концерты. Планы музыкантов были расписаны до июля. В мае они должны были отправиться в гастрольный тур по США в поддержку седьмого альбома No Tourists. А летом The Prodigy планировали выступить на нескольких европейских фестивалях и 14 июля стать хедлайнерами Park Live в Москве.
Напомним, в марте петербургская рейв-группа Little Big выпустила видеоальбом «LIVE IN ST. PETERSBURG». Он был записан в конце прошлого года во время большого сольного концерта группы в Ледовом дворце в Петербурге. В состав альбома вошли три трека — сингл группы Skibidi, ставший мультиплатиновым и трек «Give Me Your Money» и Faradenza. А еще клип коллектива на трек Skibidi обогнал по количеству просмотров самое популярное музыкальное видео своих коллег из ЮАР Die Antwoord — Baby's on Fire. Теперь бесконечный спор о схожести групп можно смело закрывать.
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