Скончался композитор Евгений Крылатов — автор музыки к фильмам «Приключения Электроника», «Трое из Простоквашино» и «Умка»

Сегодня, 8 мая, на 86 году жизни скончался советский и российский композитор Евгений Крылатов — автор музыки к более чем 160 фильмам, в том числе «Приключения Электроника» и мультфильму «Трое из Простоквашино».

Причиной смерти стала двусторонняя пневмония — Евгений Крылатов скончался в больнице сегодня утром. «Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сообщила ТАСС дочь композитора Мария Крылатова. Телеведущий Андрей Малахов также сообщил об этом в одной из социальных сетей: «Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов Крылатые качели и Прекрасное далеко».

Евгений Павлович Крылатов — советский и российский композитор. Автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Член Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента Российской Федерации.

Всего за годы творческой деятельности Евгением Крылатовым создано большое количество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Началом его широкой композиторской известности стала музыка к мультипликационным фильмам «Умка» со знаменитой «Колыбельной медведицы» и «Дед Мороз и лето», кинофильмам «О любви», «Достояние республики», «Ох уж эта Настя!». С тех пор Евгений Крылатов на протяжении 25 лет был одним из самых востребованных композиторов отечественного кинематографа, написал музыку к художественным картинам: «И тогда я сказал нет…», «Ищу человека», «Не болит голова у дятла», «Смятение чувств», «И это все о нем», «С любимыми не расставайтесь», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Лиловый шар», «Не покидай», «Когда опаздывают в ЗАГС…», «Первый мост», «Дети понедельника», мультипликационной трилогии «Простоквашино» и многим другим. Евгений Крылатов является автором музыки к более чем к 140 фильмам — документальным, художественным и мультипликационным.