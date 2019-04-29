Темирканов, Вирсаладзе и The King’s Singers выступят на XIV Международном фестивале «Музыкальная коллекция» в Петербурге
15 мая в Петербурге стартует XIV Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». В Большом и Малом залах Петербургской филармонии концерты дадут известные мировые коллективы, дирижеры и солисты. В их числе — Заслуженный коллектив России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии, Академический симфонический оркестр, легендарный вокальный ансамбль The King’s Singers, который выступит в рамках мирового турне, посвященного пятидесятилетию коллектива.
В программе встреча с дирижером, педагогом, профессором, художественным руководителем и главным дирижером Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрием Темиркановым — оркестр под его руководством 4 июля исполнит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева и Симфонию №2 Сергея Рахманинова. 2 июля прозвучит Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфония №15 Дмитрия Шостаковича в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под руководством дирижера Николая Алексеева.
Впервые в Петербурге, в статусе главного приглашенного дирижера Заслуженного коллектива России, дважды выступит Шарль Дютуа. Сценическая кантата «Кармина бурана» Карла Орфа прозвучит под управлением Владимира Альтшулера. Также за пульт филармонических коллективов в дни фестиваля встанут музыкальный директор филармонического оркестра в Нэйплсе, Флорида, и с сезона 2019-2020 художественный руководитель Варшавского филармонического оркестра Андрей Борейко, лауреат премии Grammy 2018 года Ганс Граф, Марио Венцаго, Алан Бурибаев, Феликс Коробов и Бен Палмер.
Два концерта в программе посвящены 75-летию немецкого органиста и дирижера Лео Кремера, в ходе которых он последовательно выступит как дирижер и как органист. Одновременно солистом и дирижером в программе Академического симфонического оркестра станет итальянский саксофонист Федерико Мондельчи. В рамках фестиваля «Музыкальная коллекция» традиционно дадут фортепианные вечера — программу откроет пианист Элисо Вирсаладзе, а в Большом зале филармонии сольно выступят Николай Луганский и Юлианна Авдеева.
23 мая в Большом зале Филармонии пройдет органный вечер — исполнитель Андрей Бардин сыграет песни Цоя в органной обработке, три хоральные обработки в джазовом стиле Бройтигама, исполнит «Через вселенную» Леннона и Маккартни, а также знаменитую «Богемскую рапсодию» группы Queen.
Фестиваль «Музыкальная коллекция» пройдет в Петербурге с 15 мая по 4 июля. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля. Там же можно приобрести билеты.
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Вокальный ансамбль The King’s Singers. Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича
Напомним, ранее стало известно, что Бочелли, Гарифуллина и «Би-2» выступят на Дворцовой в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам организаторов, цель фестиваля — создать уникальный бренд, визитную карточку современного музыкального Санкт-Петербурга, дать старт новому музыкальному событию на карте России.
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