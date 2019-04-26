18+

The Cranberries выпустили свой последний альбом In the End

Группа  The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года. Пластинка называется In the End и включает в себя 11 песен, одна из них — «All Over Now», которую музыканты показали ранее.

Альбом можно послушать в «ВКонтакте», Apple MusicSpotify, Google Play«Яндекс.Музыке» и других сервисах.

Напомним, что в январе 2019 года  группа The Cranberries выложила в сеть песню «All Over Now», которая вошла в их последний альбом «In the End». Выход сингла приурочили к первой годовщине смерти солистки группы Долорес ОʼРиордан. 

В 2017 Долорес записала свой вокал для всех 11 песен, которые туда вошли, но умерла до того, как группа свела все записи в студии. Семья покойной поддержала музыкантов в намерение задействовать голос ОʼРиордан в альбоме. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также