The Cranberries выпустили свой последний альбом In the End
Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года. Пластинка называется In the End и включает в себя 11 песен, одна из них — «All Over Now», которую музыканты показали ранее.
Альбом можно послушать в «ВКонтакте», Apple Music, Spotify, Google Play, «Яндекс.Музыке» и других сервисах.
Напомним, что в январе 2019 года группа The Cranberries выложила в сеть песню «All Over Now», которая вошла в их последний альбом «In the End». Выход сингла приурочили к первой годовщине смерти солистки группы Долорес ОʼРиордан.
В 2017 Долорес записала свой вокал для всех 11 песен, которые туда вошли, но умерла до того, как группа свела все записи в студии. Семья покойной поддержала музыкантов в намерение задействовать голос ОʼРиордан в альбоме.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.