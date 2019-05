The Cranberries выпустили свой последний альбом In the End

Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года. Пластинка называется In the End и включает в себя 11 песен, одна из них — «All Over Now», которую музыканты показали ранее.

Альбом можно послушать в «ВКонтакте», Apple Music, Spotify, Google Play, «Яндекс.Музыке» и других сервисах.