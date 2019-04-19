MONATIK выпустил самый масштабный клип в своей карьере на песню «LOVE IT ритм»

Мультиартист MONATIK выпустил самый масштабный клип в своей карьере на данный момент. Ролик снят на песню «Love it ритм» — заглавный сингл стадионного шоу. Режиссер видео и вся команда, участвовавшая в съемках, вдохновлялись голливудскими экранизациями 50-х годов: «Поющие под дождем», «Забавная мордашка» и многими другими. А еще — в клипе можно рассмотреть секретный код!

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Monatik выпустил новый клип «То, от чего без ума», в котором решил вернуться в 90-е годы: в видео выстроена музыкальная эстетика конца девяностых-начала нулевых, а также присутствуют отсылки к культовых сценам из культовых боевиков: например, сцена противостояния разворачивается в магазине «Кунг-Лунг». Так назывался музыкальный альбом Джеки Чана и так звали его друзья.