Знакомьтесь, Эрика Лундмоен – хип-хоп дива с норвежскими корнями

Девушка со сказочным скандинавским именем, словно из эпоса «Эдда», Эрика Лундмоен родилась в Осло, но с шести лет жила в Петербурге. Здесь она поступила в музыкальную школу по классу гитары и играла Led Zeppelin, здесь ходила на оперы в Мариинку и здесь же начала писать первые наивные песни и искать свой стиль.

«Когда я была в 6 классе, то начала петь, как Адель, но быстро прекратила – не хотелось никого копировать. Я училась на своих ошибках, выводила собственный путь и тембр. Я достаточно рано начала писать музыку – мне с самого детства приходили мелодии в голову. В 9 лет родились первые песни «Чашечка кофе» и Ask me to stay».