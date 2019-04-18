Знакомьтесь, Эрика Лундмоен – хип-хоп дива с норвежскими корнями

Выросшая в Петербурге певица Эрика Лундмоен (это реальное имя!) сегодня, 18 апреля, представит в клубе Zal свой дебютный альбом – вангуем его в топе всех отечественных чартов!

Пальто, платье, ободок PRADA, колье TOUS

Девушка со сказочным скандинавским именем, словно из эпоса «Эдда», Эрика Лундмоен родилась в Осло, но с шести лет жила в Петербурге. Здесь она поступила в музыкальную школу по классу гитары и играла Led Zeppelin, здесь ходила на оперы в Мариинку и здесь же начала писать первые наивные песни и искать свой стиль. «Когда я была в 6 классе, то начала петь, как Адель, но быстро прекратила – не хотелось никого копировать. Я училась на своих ошибках, выводила собственный путь и тембр. Я достаточно рано начала писать музыку – мне с самого детства приходили мелодии в голову. В 9 лет родились первые песни «Чашечка кофе» и Ask me to stay».

Музыка стала осознанным выбором Эрики с поступлением в столичное училище эстрадного и джазового искусства. Тогда же она начала экспериментировать с хип-хопом, хотя никогда не ограничивала себя одним жанром. В ее по-настоящему цепляющих пружинистых треках извлекается, кажется, вся возможная мелодика из не очень-то певучего русского языка. И первый результат не заставил себя ждать – песня «Оторваться от земли» заняла второе место в топ-чарте Shazam в России. «В моей семье никто не связан с музыкой. Мой отец – бизнесмен, мама – директор по охране труда. Они относятся к моему творчеству с пониманием, потому что сейчас я уже нахожусь на такой стадии, что доказала: это не игра, а профессия и смысле всей моей жизни».

Пальто, платье, ободок PRADA, колье TOUS

Запоминающиеся уже с первого прослушивания «Яд» и «Много фальши» обещают не меньший успех дебютному альбому Эрики. Он выйдет в ближайшее время на лейбле MLBC Романа Варнина из группы «Мальбэк» «В пластинку я вложила очень много сил, души, эмоций, событий и музыки. Я тот человек, который ищет правильные длинные пути и не идет по головам. Я не хотела продавать душу дьяволу и подписывать контракт с крупным лейблом и решила сотрудничать с Ромой, потому что он помогает мне не терять себя. И это команда мечты».

Сегодня, 18 апреля, Эрика исполнит новый альбом вживую – на концерте в родном Петербурге. «Петербург – это моя особая любовь, там я выросла и начинала свой путь. Очень много личных событий, а еще – это самый красивый город на Земле, от которого у меня мурашки и восторг. Поэтому презентация состоится именно здесь. Потому что все, о чем я пою, в большинстве случаев связано с тем, что со мной происходило в детстве. Все эти впечатления, все, как я вижу мир, это благодаря моему любимому Петербургу».