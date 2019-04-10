Премьера клипа: Kira Lao - Ohmsk

Группа Kira Lao, которая сначала играла фолковый трип-хоп с гуслями и битбоксом, а потом резко ушла в постпанк, сейчас превратилась в сольный проект вокалистки Киры Вайнштейн, освоившей Ableton и прошедшей через месяцы сомнений. 18 апреля в клубе «Сердце» она презентует альбом «Тревожный опыт», а у нас на сайте — представляет клип на песню Ohmsk.

Теперь ты играешь концерты одна. Уже была рефлексия после презентации в Москве?

Честно признаться, я очень переживала из-за того, что выйду на сцену в формате «девочка с ноутбуком». Я никогда так раньше не делала. Но некоторые слои из моего альбома просто нереально воспроизвести живьем, это технически невозможно. Накануне презентации я звонила своим друзьям музыкантам и спрашивала — это вообще нормально так делать? И мне все говорили, камон, расслабься, все (ок, многие) так делают. У некоторых поп-артистов на сцене как правило есть специальный человек, который стоит и нажимает на кнопки, а в большинстве случаев на две: play и stop. Либо имитирует активную деятельность, а на самом деле просто крутит ручки фильтров. Но я подумала, что раз уж я сделала всю эту музыку сама, то и на кнопки тоже смогу понажимать сама. Так будет честнее, а я лучше сосредоточусь на пении и перформансе. Мне кажется, что побыть одному, в ситуации, когда тебе не за кого спрятаться, не на кого переложить ответственность — полезный опыт. И пока я получаю от процесса одно удовольствие.

Расскажи про клип - кто его снимал?

С клипом история такая. Около года назад танцоры современной труппы «Балета Москва» Алексей Нарутто и Ольга Тимошенко предложили мне написать музыку для своего танцевального спектакля «40» (который сейчас в 5 номинациях на «Золотую маску»). Мне очень понравилось с ними работать и я предложила встречную коллаборацию — снять танцевальное видео на песню Ohmsk из моего нового альбома. Сначала я хотела сделать все по DIY. И представляла процесс таким образом: мы рано утром, когда мало пассажиров, спустимся в метро, поимпровизируем, я все это сниму на iPhone и потом сама монтирую. Для того, чтобы снимать в метро на профессиональное оборудование нужно специальное разрешение и куча денег. У меня таких возможностей не было. В итоге мы встретились с Олей и Лешей, я их поснимала, но когда стала монтировать, поняла, что оператор и монтажер из меня так себе. Хотя я долгое время работала на телике и более-менее понимаю эту кухню. И попросила своего друга из Великого Новгорода Андрея Николаева срежиссировать эту историю более профессионально. Кстати, Андрей снимал самый первый клип Kira Lao на песню Pu-erh. О чем клип — это история двух независимых друг от друга героев, которые не выдержали внутреннего напряжения и «сломались» по дороге на работу или наоборот по дороге домой. Сошли с конвейера обыденности, потеряли контроль над телом и транслируют свое эмоциональное состояние через танец.

Как на тебя повлияла в этом альбоме эта театральная работа?

Можно сказать, что этот альбом родился из любви к театру, в частности к современному танцу, который в свое время меня вскрыл и перепрошил. Я очень долго находилась в кризисе c ощущением, что внутри что-то сломалось, только я не знала что именно и как это починить. Мне захотелось переключиться и я поехала на занятия по танцевальному перформансу в Питер. И вот там со мной случилось мощное потрясение. Я не знаю, как это объяснить. Но просто от какого-то случайного соприкосновения с другим человеком меня взорвало. Я как будто бы получила сообщение но, только не от мозга, а от собственного тела, которое долгое время игнорировала: «Сколько можно себе врать». Да, я действительно долгое время занималась совсем не тем, ради чего переезжала в Москву, но почему-то не хотела этого признавать. Я сидела с утра до вечера в офисе на работе, никак не связанной с музыкой, писала мало песен и не чувствовала себя счастливой. Возвращалась из Питера я уже заряженная на глобальные перемены и с первыми строчками новых треков. Это происходило в мае. Потом я поступила в школу Родченко. И где-то через год, весной, мне стали поступать первые предложения написать музыку для танцевальных перформансов. Конечно, театр очень сильно поменял мою оптику, мышление и отношение к работе. Когда я планировала свое живое выступление с новым альбомом, я думала о концерте, как о спектакле. Какой мне нужен свет, где и как будут расположены инструменты, какой у меня будет костюм и почему он должен быть именно таким. Раньше я так серьезно к этому не относилась и плейлист составляла за 5 минут до выхода на сцену. К альбому у меня было такое же отношение. Мне уже было не интересно выпускать просто набор песен. Хотелось сделать из этого историю, цельное высказывание, связать треки между собой сюжетом.

Текст - Радиф Кашапов