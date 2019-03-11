9 многообещающих молодых музыкантов из Петербурга

Третий год подряд в мартовском номере «Собака.ru» представляет рейтинг новых лиц городского истеблишмента – «35 до 35». Мы уже рассказали о главных героях моды. Во втором выпуске – семь отличных молодых музыкантов: от оперной дивы Елены Стихиной до лидера Shortparis Николая Комягина.

Елена Стихина 32 года, оперная певица Сегодня именно она — сопрано номер один Мариинского театра. А январь-февраль-март в Петербурге впору называть мини-фестивалем Стихиной — певица исполняет главные партии в десятке опер от «Травиаты» и «Тоски» до «Чародейки» и «Летучего голландца». Честно говоря, мы потрясены этой демонстрацией вокальных данных, да и просто выносливости, как впечатлены голосом Елены слушатели Метрополитен-оперы, Парижской и Берлинской опер.

Любовь

Мария

Мария Блинова и Любовь Романенкова 19 и 17 лет, группа «Ритуальные услуги» Дуэт позиционируется первым продюсером Гречки Александром Ионовым, взявшим на себя его раскрутку, под девизом «Санкт-Петербург и две девочки, которые поют про тебя». Первое выступ­ление группы состоялось 1 января прошлого года на новогодней вечеринке клуба «Ионотека», а к концу 2018-го «Ритуальные услуги» дали три десятка концертов, съездили в тур по 15 городам и выпустили два альбома на лейбле Ionoff Music. Девушки сами сочиняют тексты и музыку, но иной раз используют и стихи Иосифа Бродского — во вкусе им не откажешь. Однако патриотичная строчка-рефрен «Зачем нужна Москва, когда есть Питер?» принадлежит точно им.

Николай Комягин 32 года, лидер группы Shortparis Вызывающий шок и трепет и не поддающийся жанровым определениям коллектив наиболее точно подходит под описание «самая модная группа Петербурга». Акционизм, который демонстрирует во время концертов команды ее фронтмен, возможно, объясняется постоянным местом работы искусствоведа Комягина — заведующего образовательным центром МИСП. А проходящая в этом подразделении ЦВЗ «Манеж» выставка «Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве» — как будто описание стиля Shortparis. Событие марта в Петербурге — выход нового альбома группы.

Иван Качкин 13 лет, пианист В декабре Иван завоевал серебро на конкурсе «Щелкунчик» — напоминаем, что именно это состязание стало трамплином для сверхновой звезды классической музыки Даниила Трифонова. В конце 2018-го Качкина можно было слышать в Мариинском театре на фестивале «Лики современного пианизма», а в апреле фонд Владимира Спивакова пригласил его выступить в концертном зале «Зарядье» и в Московском международном Доме музыки. Учится пианист в средней специальной музыкальной школе при Консерватории у известного педагога Зоры Цукер. Александр Малич Телеведущий об Иване Качкине На конкурсе телеканала „Культура“, ведущим которого я был, Иван исполнял во втором туре позднего Брамса — очень амбициозный материал для юного музыканта. У Ивана есть все задатки серьезного артиста, и внешность, и содержание».

Кирилл Васин/Hoavi 34 года, диджей Лайв-сеты электронного музыканта, которого критики хвалят за гипнотические мелодии и первородный грув, можно слышать и на Present Perfect Festival в пространстве «Севкабель Порт», и в берлинском клубе Ritter Butzke. Кирилл занимается и звуковым оформлением для больших брендов — Gucci, Farfetch, TAG Heuer, — и ведет собственное радиошоу об отечественной электронной музыке на влиятельном лос-анджелесском радио Dublab. В декабре альбом Hoavi «Phobia Airlines» выпустила немецкая звукозаписывающая компания Fauxpas Musik, а 1 февраля — релиз его пластинки «До завтра» на московском лейбле Minor Notes.

Марина Демещенко 18 лет, polnalyubvi Гипнотическая дива интернет-тин-попа к совершеннолетию успела выпустить два альбома – наивно-возвышенный V и фолковый Ofelia. В новом году певица выпустила сингл «Дом», а в феврале отправится в гастрольный тур по России – от Казани до Москвы.

Юрий Юшкевич 21 год, Контратенор Петербуржец учится в берлинском Университете искусств, а два года назад был участником шоу «Голос» на Первом канале. В декабре певец дал дебютный сольный концерт в Малом зале Филармонии на фестивале «Площадь Искусств». В мае у Юрия, уже певшего в нью-йоркском Карнеги-холле и Лейпцигской опере, выступления в Берлинской филармонии, в июне — в Москве и Петербурге, а в июле-августе — (!) на Зальцбургском фестивале.

Бхима Юнусов 26 лет, композитор и музыкант Музыкальный самородок получил профессию авиадиспетчера, но предпочел заняться сочинением англоязычных песен в стилях соул и неофьюжн — на iTunes доступен его сингл It Wasn't Enough For You, на который фотограф и режиссер Виталий Акимов (проект «365 незнакомцев») снял клип. Дебютом Бхимы в качестве кинокомпозитора стало документальное роуд-муви серфингистов «Прибой», а первым его театральным проектом — балет Юрия Смекалова «Солярис». В марте ожидается релиз первого альбома песен Юнусова, и в этом же месяце он сам выйдет на сцену Мариинского театра — чтобы аккомпанировать танцу его премьера Владимира Шклярова на Творческой мастерской молодых хореографов.