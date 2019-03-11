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9 многообещающих молодых музыкантов из Петербурга

Третий год подряд в мартовском номере «Собака.ru» представляет рейтинг новых лиц городского истеблишмента – «35 до 35». Мы уже рассказали о главных героях моды. Во втором выпуске – семь отличных молодых музыкантов: от оперной дивы Елены Стихиной до лидера Shortparis Николая Комягина. 

Елена Стихина

32 года, оперная певица

Сегодня именно она — сопрано номер один Мариинского театра. А январь-февраль-март в Петербурге впору называть мини-фестивалем Стихиной — певица исполняет главные партии в десятке опер от «Травиаты» и «Тоски» до «Чародейки» и «Летучего голландца». Честно говоря, мы потрясены этой демонстрацией вокальных данных, да и просто выносливости, как впечатлены голосом Елены слушатели Метрополитен-оперы, Парижской и Берлинской опер. 

  • Любовь

  • Мария

Мария Блинова и Любовь Романенкова

19 и 17 лет, группа «Ритуальные услуги»

Дуэт позиционируется первым продюсером Гречки Александром Ионовым, взявшим на себя его раскрутку, под девизом «Санкт-Петербург и две девочки, которые поют про тебя». Первое выступ­ление группы состоялось 1 января прошлого года на новогодней вечеринке клуба «Ионотека», а к концу 2018-го «Ритуальные услуги» дали три десятка концертов, съездили в тур по 15 городам и выпустили два альбома на лейбле Ionoff Music. Девушки сами сочиняют тексты и музыку, но иной раз используют и стихи Иосифа Бродского — во вкусе им не откажешь. Однако патриотичная строчка-рефрен «Зачем нужна Москва, когда есть Питер?» принадлежит точно им. 

Николай Комягин

32 года, лидер группы Shortparis

Вызывающий шок и трепет и не поддающийся жанровым определениям коллектив наиболее точно подходит под описание «самая модная группа Петербурга». Акционизм, который демонстрирует во время концертов команды ее фронтмен, возможно, объясняется постоянным местом работы искусствоведа Комягина — заведующего образовательным центром МИСП. А проходящая в этом подразделении ЦВЗ «Манеж» выставка «Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве» — как будто описание стиля Shortparis. Событие марта в Петербурге — выход нового альбома группы. 

Иван Качкин

13 лет, пианист

В декабре Иван завоевал серебро на конкурсе «Щелкунчик» — напоминаем, что именно это состязание стало трамплином для сверхновой звезды классической музыки Даниила Трифонова. В конце 2018-го Качкина можно было слышать в Мариинском театре на фестивале «Лики современного пианизма», а в апреле фонд Владимира Спивакова пригласил его выступить в концертном зале «Зарядье» и в Московском международном Доме музыки. Учится пианист в средней специальной музыкальной школе при Консерватории у известного педагога Зоры Цукер.

Александр Малич

Телеведущий об Иване Качкине

На конкурсе телеканала „Культура“, ведущим которого я был, Иван исполнял во втором туре позднего Брамса — очень амбициозный материал для юного музыканта. У Ивана есть все задатки серьезного артиста, и внешность, и содержание». 

Кирилл Васин/Hoavi

34 года, диджей

Лайв-сеты электронного музыканта, которого критики хвалят за гипнотические мелодии и первородный грув, можно слышать и на Present Perfect Festival в пространстве «Севкабель Порт», и в берлинском клубе Ritter Butzke. Кирилл занимается и звуковым оформлением для больших брендов — Gucci, Farfetch, TAG Heuer, — и ведет собственное радиошоу об отечественной электронной музыке на влиятельном лос-анджелесском радио Dublab. В декабре альбом Hoavi «Phobia Airlines» выпустила немецкая звукозаписывающая компания Fauxpas Musik, а 1 февраля — релиз его пластинки «До завтра» на московском лейбле Minor Notes.

Марина Демещенко

18 лет, polnalyubvi

Гипнотическая дива интернет-тин-попа к совершеннолетию успела выпустить два альбома – наивно-возвышенный V и фолковый Ofelia. В новом году певица выпустила сингл «Дом», а в феврале отправится в гастрольный тур по России – от Казани до Москвы.

Юрий Юшкевич

21 год, Контратенор

Петербуржец учится в берлинском Университете искусств, а два года назад был участником шоу «Голос» на Первом канале. В декабре певец дал дебютный сольный концерт в Малом зале Филармонии на фестивале «Площадь Искусств». В мае у Юрия, уже певшего в нью-йоркском Карнеги-холле и Лейпцигской опере, выступления в Берлинской филармонии, в июне — в Москве и Петербурге, а в июле-августе — (!) на Зальцбургском фестивале.

Бхима Юнусов

26 лет, композитор и музыкант

Музыкальный самородок получил профессию авиадиспетчера, но предпочел заняться сочинением англоязычных песен в стилях соул и неофьюжн — на iTunes доступен его сингл It Wasn't Enough For You, на который фотограф и режиссер Виталий Акимов (проект «365 незнакомцев») снял клип. Дебютом Бхимы в качестве кинокомпозитора стало документальное роуд-муви серфингистов «Прибой», а первым его театральным проектом — балет Юрия Смекалова «Солярис». В марте ожидается релиз первого альбома песен Юнусова, и в этом же месяце он сам выйдет на сцену Мариинского театра — чтобы аккомпанировать танцу его премьера Владимира Шклярова на Творческой мастерской молодых хореографов. 

Александр Болотин

18 лет, пианист

В июле Александр выступил на Фестивале Шопена в Ноане, в августе играл на Summit Music Festival в Нью-Йорке, в декабре уже в четвертый раз принял участие в фестивале «Лики современного пианизма» в Мариинском театре. На сольном концерте в Малом зале Филармонии 6 февраля он будет играть музыку Баха и Шопена. 

 

Комментарии (1)
Автор: sobaka
Опубликовано:
Люди: Николай Комягин, Елена Стихина
Материал из номера: Февраль, 2019
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Комментарии (1)

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  • ann666 11 марта, 2019
    "Событие марта в Петербурге — выход нового альбома группы" - мм, а где вы увидели новый альбом-то? Не было еще альбома и даже анонса...

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