9 многообещающих молодых музыкантов из Петербурга

Бхима Юнусов

26 лет, композитор и музыкант

Музыкальный самородок получил профессию авиадиспетчера, но предпочел заняться сочинением англоязычных песен в стилях соул и неофьюжн — на iTunes доступен его сингл It Wasn't Enough For You, на который фотограф и режиссер Виталий Акимов (проект «365 незнакомцев») снял клип. Дебютом Бхимы в качестве кинокомпозитора стало документальное роуд-муви серфингистов «Прибой», а первым его театральным проектом — балет Юрия Смекалова «Солярис». В марте ожидается релиз первого альбома песен Юнусова, и в этом же месяце он сам выйдет на сцену Мариинского театра — чтобы аккомпанировать танцу его премьера Владимира Шклярова на Творческой мастерской молодых хореографов.