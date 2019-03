Сергей Лазарев выпустил сингл Scream и клип к нему — с этой песней он представит Россию на «Евровидении»-2019

Музыкант поделился новостью о премьере в своем Instagram, одновременно с этим трек появился на всех цифровых платформах, а клип на него — на YouTube-канале Лазарева. Режиссером видеоработы выступил Константин Черепков, в разное время работавший с Аллой Пугачевой, Владом Топаловым, Сергеем Зверевым, Викторией Дайнеко — он также является режиссером большинства клипов Сергея Лазарева.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну а режиссер Константин Черепков снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все, что мы делали всей командой, было для вас», — подписал премьеру певец.

Международный песенный конкурс «Евровидение»-2019 пройдет в Израиле, в городе Тель-Авиве. В этом году трансляцию конкурса осуществит телеканал «Россия-1», руководство которого решило на этот раз не полагаться на национальный отбор и выбрать артиста самостоятельно. Сообщается, что продюсером его номера снова станет Филипп Киркоров — в 2016 году король поп-сцены написал для Лазарева песню You Are The Only One («Ты — единственная»).