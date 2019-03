UPD: Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Сегодня на 50-ом году жизни скончался вокалист британского музыкального коллектива The Prodigy Кит Флинт. По сообщению The Sun, тело певца было найдено утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс.

The Prodigy — британский музыкальный коллектив, образовавшийся в 1990 году и ориентированный на электронную музыку. Наряду с Fatboy Slim, The Chemical Brothers и The Crystal Method, The Prodigy являются пионерами жанра бигбит, который обрёл популярность в 1990-е и 2000-е годы. Группа появилась на андеграудной рейв-сцене в начале 1990-х годов и с тех пор имеет большую популярность и известность во всём мире. Всего в мире продано более 20 миллионов экземпляров альбомов коллектива.

Напомним, 2 ноября вышел седьмой студийный альбом культового трио The Prodigy «No Tourists» — в основном сочиненный продюсером Лиамом Хоулеттомом, хотя он называет его «совместной работой всей группы». По его же словам он вышел «с тем же уровнем агрессии», что и другие пластинки, но «по-другому». А летом 2017 года The Prodigy опубликовали видео на песню «Mindfields», снятое во время концерта в Воронеже в мае. Клип посвящен 20-летию альбома «The Fat Of The Land».