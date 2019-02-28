Певица, композитор и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Манижа представила новый клип на песню «Мама», а также запустила мобильное приложение экстренной помощи с тревожной кнопкой — свой способ поддержать женщин, столкнувшихся с абьюзом и насилием в семье.

«Не для того меня обнимала мама, чтобы сегодня я промолчала», — такие строчки можно услышать в припеве композиции. Клип создан в формате короткометражного фильма на песню «Мама» с элементами хоррора, в котором образ абьюзера предстает перед зрителем в обличии монстра с горящими глазами. Режиссером видео стал Ладо Кватания, уже успевший поработать с музыкальной группировкой «Ленинград», Дельфином и рэпером Хаски — ему принадлежит экранное воплощение клипа на песню «Иуда», который снят на 16-миллиметровую пленку. За продакшн клипа отвечает команда Hype Production. «В России 36 тысяч женщин ежедневно терпят побои от своих мужей. Ежегодно в результате домашнего насилия гибнут от 12 до 14 тысяч женщин. Одна женщина умирает каждые 40 минут», — сообщается в титрах новой видеоработы певицы.

Фото: кадры видео Manizha - Мама

