Из интервью «Собака.ru»:

Мама пела с детства, но в молодости сорвала голос, а папа просто был музыкальным фанатиком. Они в юности были настоящие хипари и модники, косили под Джона Леннона и Йоко Оно, собирали пластинки — Pink Floyd и Queen у нас были как иконы. Когда мама была мной беременна и первое время после родов слушала Виктора Цоя, я засыпала исключительно под его песни. Недавно поймала себя на мысли, что слушая «Кино», засыпаю. (Смеется.) В пять лет я пошла в музыкальную школу, мне неправильно поставили руки и через год выгнали. Затем были прослушивания в хоре, где меня определили на второй голос — тогда я не знала, что именно «вторые» имеют слух, — расстроилась и ушла. В первом классе на День учителя я пела My Heart Will Go On — в то время «Титаник» произвел на меня колоссальное впечатление. И вот пою, а все плачут, и у меня в голове: как же я ужасно пою, что все рыдают. После этого случая я долго не выходила на сцену. Затем лет в одиннадцать внезапно начала писать песни».