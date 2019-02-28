Манижа представила новый клип «Мама» и запустила приложение экстренной помощи против насилия
Певица, композитор и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Манижа представила новый клип на песню «Мама», а также запустила мобильное приложение экстренной помощи с тревожной кнопкой — свой способ поддержать женщин, столкнувшихся с абьюзом и насилием в семье.
«Не для того меня обнимала мама, чтобы сегодня я промолчала», — такие строчки можно услышать в припеве композиции. Клип создан в формате короткометражного фильма на песню «Мама» с элементами хоррора, в котором образ абьюзера предстает перед зрителем в обличии монстра с горящими глазами.
Режиссером видео стал Ладо Кватания, уже успевший поработать с музыкальной группировкой «Ленинград», Дельфином и рэпером Хаски — ему принадлежит экранное воплощение клипа на песню «Иуда», который снят на 16-миллиметровую пленку. За продакшн клипа отвечает команда Hype Production.
«В России 36 тысяч женщин ежедневно терпят побои от своих мужей. Ежегодно в результате домашнего насилия гибнут от 12 до 14 тысяч женщин. Одна женщина умирает каждые 40 минут», — сообщается в титрах новой видеоработы певицы.
Приложение «Silsila», что в переводе с языка фарси означает «нить», разработано Манижей для тех, кто в данный момент оказался в беде и на себе ощущает насилие любого вида — сексуальное, физическое или эмоциональное. В приложении есть тревожная кнопка помощи, при нажатии которой фактические координаты человека сразу отправляются его близким. Там же можно найти список приютов и кризисных центров, куда можно обратиться, если дома опасно. На данный момент доступны адреса в Москве и Санкт-Петербурге.
«Жизнь и безопасность человека — дороже всего. Это звучит шаблонно, по пока эти слова не станут настоящей и неоспоримой правдой, надо продолжать об этом говорить любыми способами — в этот раз мы говорим об этом через искусство», — говорит Манижа Сангин.
Она также считает, что о насилии надо говорить прямо. «"Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации", "декриминализация домашних побоев", "казенные учреждения социального обслуживания" — это все холодные слова, в которых ничего нет. Они не дотрагиваются до нас, не говорят главного: когда тебя бьют, это очень больно и страшно. Так не должно быть», — считает певица. Весь проект и приложение «Silsila» созданы на личные ресурсы. Скачать его можно в AppStore и Google Play.
Манижа
Мама пела с детства, но в молодости сорвала голос, а папа просто был музыкальным фанатиком. Они в юности были настоящие хипари и модники, косили под Джона Леннона и Йоко Оно, собирали пластинки — Pink Floyd и Queen у нас были как иконы. Когда мама была мной беременна и первое время после родов слушала Виктора Цоя, я засыпала исключительно под его песни. Недавно поймала себя на мысли, что слушая «Кино», засыпаю. (Смеется.) В пять лет я пошла в музыкальную школу, мне неправильно поставили руки и через год выгнали. Затем были прослушивания в хоре, где меня определили на второй голос — тогда я не знала, что именно «вторые» имеют слух, — расстроилась и ушла. В первом классе на День учителя я пела My Heart Will Go On — в то время «Титаник» произвел на меня колоссальное впечатление. И вот пою, а все плачут, и у меня в голове: как же я ужасно пою, что все рыдают. После этого случая я долго не выходила на сцену. Затем лет в одиннадцать внезапно начала писать песни».
Напомним, в сентябре 2017 года певица Манижа запустила флешмоб против навязанных соцсетями идеалов красоты — она выложила на свою страницу в Instagram несколько снимков без ретуши и макияжа с хештегом #травмакрасоты. По ее словам, они призваны развенчать мифы о том, что фотографии (особенно публичных людей) должны быть идеальны.
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