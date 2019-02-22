Антоха МС и «ЛАУД» записали клип на трек «Небеса» в Каппадокии

Предыдущий клип Антохи МС на песню «От того что есть» был снят в Петербурге. Он начинается с фразы «Я кайфую!». В черно-белом видеоряде показывают жизнь маленькой девочки, которая красится, водит машину, работает мастером по маникюру и отрывается на вечеринках.