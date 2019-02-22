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Антоха МС и «ЛАУД» записали клип на трек «Небеса» в Каппадокии

На Youtube-канале платформы Masterskaya состоялась премьера клипа Антохи МС feat. ЛАУД & CREAM SODA «Небеса». Съемки клипа проходили в Каппадокии (Турция) под руководством режиссера Алины Гонтарь.

 

Предыдущий клип Антохи МС на песню «От того что есть»  был снят в Петербурге. Он начинается с фразы «Я кайфую!». В черно-белом видеоряде показывают жизнь маленькой девочки, которая красится, водит машину, работает мастером по маникюру и отрывается на вечеринках.


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