В «Севкабель Порт» откроется клуб-фестиваль «Морзе» с панорамными окнами и видом на залив

На территории «Севкабель Порт» откроется новый концертный клуб-фестиваль «Морзе», который расположится в десяти шагах от моря.

Двухуровневое пространство на 2000 квадратных метров с двумя залами и рестораном рассчитано на 1700 человек: 1400 в танцевальном партере и 300 VIP-мест на втором этаже. Там же открывается панорамный вид на залив.

В новом пространстве будут проводиться концерты, спектакли, лекции и клубные события от организаторов Stereoleto, «Части Света», St.Petersburg Craft Event и т.д. Создатели «Морзе» — Илья Бортнюк («Светлая музыка») и Денис Рубин (Happy New Ears).

На открытии клуба-фестиваля 26 июня впервые в Петербурге выступит шотландская группа Primal Scream.