Борис Гребенщиков выступит в Эрмитаже в пятницу

22 февраля лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выступит в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа на вечернем Интеллектуальном марафоне «Страсти по Пьеро делла Франческа». Шестой интеллектуальный марафон в Эрмитаже посвящен классическому искусству и феномену его популярности сегодня. До 10 марта в музее проходит выставка «монарха живописи» Пьеро делла Франческа — крупнейшая в истории России. Во время интеллектуального марафона Михаил Пиотровский, Александр Боровский, Иван Чечот, Дмитрий Гутов, Андрей Шелютто, Леонид Цхэ обсудят в чем причина актуальности классического искусства сегодня.

Выступление Бориса Гребенщикова начнется в 23:00. Вход на мероприятие только по обязательной регистрации.