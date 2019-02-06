Вышел посмертный клип Децла на трек Inferno

На YouTube-канале Децла вышел клин на трек Inferno. Композицию рэпер записал еще в 2017 году для инструментального альбома «μετεμψύχωσις» («реинкарнация» в переводе с греческого).

«Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις, должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора», — сказано в описании видео. Вместо Децла клип выпустила его семья.

Напомним, Децл умер в ночь с 2 на 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, причина смерти — остановка сердца. Ему было 35 лет.

В ноябре прошлого года на «Собака.ru» состоялась премьера альбома Децла «Неважно, кто там у руля!», ставшего последним.