В Петербурге продают квартиру Шостаковича — за почти 27 млн рублей

На сайте ресейла недвижимости появилось объявление о продаже семикомнатной квартиры в доме Бенуа на Кронверской улице, 29-37. Она примечательна тем, что в ней на протяжении нескольких лет жил петербургский композитор Дмитрий Шостакович.

Фото из объявления на сайте ЦИАН

Общая площадь квартиры, расположенной на пятом этаже бывшего доходного дома Первого Российского страхового общества, яркого представителя неоклассицизма 1912-1914 годов постройки, составляет 240 кв. метров. В ней два входа, терраса с видом на Большую Пушкарскую, две ванные комнаты, несколько кладовых, высокие двухстворчатые двери, лепнина, камин и эркеры. «Приобретая эту квартиру, вы приобретаете частичку музыкальной истории не только нашей страны, но и всего мира, оказываетесь причастными к имени и творчеству гениального человека», — говорится в объявлении. Как рассказал агент изданию «МК», который занимается продажей квартиры, ее не воспринимают как жилье «с ремонтом». По его мнению, такой интерьер «подойдет любителям старины, которые могут отреставрировать оригинальный интерьер».