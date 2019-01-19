В Петербурге продают квартиру Шостаковича — за почти 27 млн рублей
На сайте ресейла недвижимости появилось объявление о продаже семикомнатной квартиры в доме Бенуа на Кронверской улице, 29-37. Она примечательна тем, что в ней на протяжении нескольких лет жил петербургский композитор Дмитрий Шостакович.
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Фото из объявления на сайте ЦИАН
Общая площадь квартиры, расположенной на пятом этаже бывшего доходного дома Первого Российского страхового общества, яркого представителя неоклассицизма 1912-1914 годов постройки, составляет 240 кв. метров. В ней два входа, терраса с видом на Большую Пушкарскую, две ванные комнаты, несколько кладовых, высокие двухстворчатые двери, лепнина, камин и эркеры. «Приобретая эту квартиру, вы приобретаете частичку музыкальной истории не только нашей страны, но и всего мира, оказываетесь причастными к имени и творчеству гениального человека», — говорится в объявлении. Как рассказал агент изданию «МК», который занимается продажей квартиры, ее не воспринимают как жилье «с ремонтом». По его мнению, такой интерьер «подойдет любителям старины, которые могут отреставрировать оригинальный интерьер».
Именно в этой квартире в 1937-1941 годах Шостакович начал писать седьмую симфонию — Ленинградскую. До 1980 года в ней жила сестра первой супруги композитора — Ирина Варзар. Затем в ней проживал петербургский предприниматель Евгений Пучнин, а в 2010-х решил продать. Первоначальная стоимость квартиры с историей составляла 57 млн рублей, позже опустилась до 39 млн. Сейчас она выставлена на продажу за 26 900 000 рублей.
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