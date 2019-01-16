The Cranberries назвали дату выхода последнего альбома с вокалом Долорес О'Риордан

Также стало известно, что альбом выйдет 26 апреля. В 2017 Долорес записала свой вокал для всех 11 песен, которые туда вошли, но умерла до того, как группа свела все записи в студии. Семья покойной поддержала музыкантов в намерение задействовать голос ОʼРиордан в альбоме.

Группа The Cranberries выложила в сеть песню «All Over Now», которая вошла в их последний альбом «In the End». Выход сингла приурочили к первой годовщине смерти солистки группы Долорес ОʼРиордан.

«Я скучаю по ней даже сейчас, вся семья скучает. Мне кажется, лучший способ почтить ее память — анонсировать ее последнюю работу вместе с остальными участниками группы. Она очень ждала релиза этого альбома. Не сомневаюсь, что она была бы довольна сегодняшним анонсом», — рассказывает мать вокалистки журналистам.

Долорес ОʼРиордан умерла 15 января 2018 года в Лондоне. Ей было 46 лет. В сентябре прошлого года назвали причину смерти вокалистки — она утонула в ванне в результате алкогольного опьянения.