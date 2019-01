The Cranberries назвали дату выхода последнего альбома с вокалом Долорес О'Риордан

Группа The Cranberries выложила в сеть песню «All Over Now», которая вошла в их последний альбом «In the End». Выход сингла приурочили к первой годовщине смерти солистки группы Долорес ОʼРиордан.

Также стало известно, что альбом выйдет 26 апреля. В 2017 Долорес записала свой вокал для всех 11 песен, которые туда вошли, но умерла до того, как группа свела все записи в студии. Семья покойной поддержала музыкантов в намерение задействовать голос ОʼРиордан в альбоме.