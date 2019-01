Израиль показал официальный логотип «Евровидения-2019»

«Треугольник— одна из древнейших фигур в мире — является краеугольным символом, встречающимся повсеместно в искусстве, музыке, космологии и природе, олицетворяя связь и креативность, - привели в пресс-службе слова представителя KAN. - Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо», — рассказывают в пресс-службе конкурса.

«Евровидение-2018» проходило в Лиссабоне, на нем победила представительница Израиля — певица Netta. Журналисты называли ее «голосом #MeToo», потому что в ее песне есть слова «I’m not your toy, you stupid boy» («Я не твоя игрушка, глупыш»). #MeToo — хештег, подчёркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение из-за скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Выступление Netta, оформленное в японском стиле, было веселым и ярким.