СМИ: в Мариинском театре в Петербурге покажут балет на музыку The Rolling Stones
Мик Джаггер вместе со своей бывшей возлюбленой, балериной Мелани Хэмрик, поставит балет на музыку группы The Rolling Stones, пишет The Times.
«Премьера пока еще безымянного произведения состоится в следующем году на двух ведущих мировых балетных фестивалях под музыку Джаггера», — говорит представитель музыканта. В балет уже включены такие песни, как You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black and She’s a Rainbow. 31-летняя Хэмрик исполнит главную партию.
По информации издания, балет покажут в Мариинском театре в Петербурга, а затем в Линкольн-центре в Нью-Йорке.
Группа The Rolling Stones выступает уже больше полувека и выпустила за это время более 50 студийных и концертных альбомов.
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