12 альбомов 2018 года по версии авторов Telegram-каналов

автор «Канал Макарского»

Конец года – это самое сложное время для людей, которые слушают музыку и что-то пытаются о ней писать. Всегда хочется все каталогизировать, понять, как все должно быть упорядочено — и увидеть, что либо любой музыкальный сайт с вами совпал, либо вы настолько идете против течения, что эту музыку знаете только вы и еще двадцать счастливчиков.

Лучший альбом 2018-го – это мой, ваш, чей угодно любимый альбом. Из того, что я с удовольствием переслушивал, слишком много того, что понравилось всем: Rosalía, Kanye Omari West и Pusha T, Earl Sweatshirt, Car Seat Headrest, Let’s Eat Grandma, Low и Marie Davidson. О них на английском, да и на русском, вы можете прочитать много где. Еще пара пластинок, которые прошли мимо всех, но я их часто слушаю, это ASAP Rocky, который понравился только мне, и MGMT, которые всем понравились, но не сильно.

Первый мой альбом года, о котором я хочу рассказать — «Furnace Of Guts» Shackleton: коротенький, на двадцать минут, но очень вовлекающий в себя. Прыгучая британская электроника, в которой сэмпл из ирландской песни напоминает о дэнсхолле, путеводитель по Британии десятых — вот вы включили, и на двадцать минут вас не отпустит.

Второй альбом года для меня: «Тайный альбом» «Хадн дадн» — группа уже и премии какие-то получает, но о них все ещё не очень много говорят. Время от времени на русском появляются такие альбомы, которые слушаешь и понимаешь, что ты с его авторами живешь в одной стране, вот это один из них: санатории, домофоны, Сибирь и юга понятны каждому.