12 альбомов 2018 года по версии авторов Telegram-каналов
Авторы популярных Telegram-каналов о музыке разных стилей и жанров по просьбе «Собака.ru» выбрали пластинки, которые были для них наиболее важны в этом году. Загружаем в смартфоны для прогулок на каникулах!
Артем Макарский
автор «Канал Макарского»
Конец года – это самое сложное время для людей, которые слушают музыку и что-то пытаются о ней писать. Всегда хочется все каталогизировать, понять, как все должно быть упорядочено — и увидеть, что либо любой музыкальный сайт с вами совпал, либо вы настолько идете против течения, что эту музыку знаете только вы и еще двадцать счастливчиков.
Лучший альбом 2018-го – это мой, ваш, чей угодно любимый альбом. Из того, что я с удовольствием переслушивал, слишком много того, что понравилось всем: Rosalía, Kanye Omari West и Pusha T, Earl Sweatshirt, Car Seat Headrest, Let’s Eat Grandma, Low и Marie Davidson. О них на английском, да и на русском, вы можете прочитать много где. Еще пара пластинок, которые прошли мимо всех, но я их часто слушаю, это ASAP Rocky, который понравился только мне, и MGMT, которые всем понравились, но не сильно.
Первый мой альбом года, о котором я хочу рассказать — «Furnace Of Guts» Shackleton: коротенький, на двадцать минут, но очень вовлекающий в себя. Прыгучая британская электроника, в которой сэмпл из ирландской песни напоминает о дэнсхолле, путеводитель по Британии десятых — вот вы включили, и на двадцать минут вас не отпустит.
Второй альбом года для меня: «Тайный альбом» «Хадн дадн» — группа уже и премии какие-то получает, но о них все ещё не очень много говорят. Время от времени на русском появляются такие альбомы, которые слушаешь и понимаешь, что ты с его авторами живешь в одной стране, вот это один из них: санатории, домофоны, Сибирь и юга понятны каждому.
Георгий Кожевников
автор канала «Гоша на дискотеке»
Подводя итоги года, хотелось бы ничего не упустить. Сделать это будет нелегко, поскольку за минувшие 12 месяцев на свет появилось куда больше, чем два достойных альбома. Однако все же попробуем выделить парочку пластинок, которым с наибольшей легкостью удастся погрузить вас в фарватер своего обаяния:
Дебютный альбом шотландского трио Young Fathers вышел в 2014 году и значительно отличался от того, к чему группа пришла на последней пластинке «Cocoa Sugar». Их экспериментальный диссонанс стал более понятным для слушателей, а уровень записи заметно улучшился. Фронтмена как такового в Young Fathers нет, в составлении текста и записи вокала задействовано все трио: Аллоизиус Массакуа (Alloysious Massaquoi), родившийся в Африке и чуть позже переехавший в Шотландию, а также Кауйс Банколе (Kayus Bankole) и Грэм Хастингс (Graham Hastings) – оба родом из Эдинбурга.
Попытаться найти лучший саундтрек для абсурда, происходящего в Европе в 2018 году наверняка можно, но вряд ли получится. Во многом разноплановость и остроумность звучанию Young Fathers придают различия их характеров. По словам Грэма Хастингса, каждый из участников группы при возможности выполнит одну и ту же задачу по-разному. Но все они объединены одной целью – записать что-то хорошее и необычное – и во имя этого готовы идти на компромисс и доверять друг другу.
Car Seat Headrest – «Twin Fantasy (Face to Face)»
В 2011 году молодой и малоизвестный американец по имени Уилл Толедо (Will Tоledo) выложил в сеть свой пятый альбом – Twin Fantasy. Запись была сделана в одиночку на микрофон в ноутбуке, так что качество всех дорожек оказалось посредственным. Поначалу пластинка не имела большого успеха, но с каждым годом ее популярностью росла. Сам Уилл Толедо, продолжавший выпускать альбомы под псевдонимом Car Seat Headrest, завоевал расположение многих критиков и решил перезаписать свою пятую пластинку в студийных условиях, включив туда новый материал.
В результате этих действий 16 февраля 2018 года на свет появился рок-альбом «Twin Fantasy (Face to Face)». В этот раз в работе над пластинкой участвовало 8 музыкантов и 3 продюсера, благодаря усилиям которых звук резко изменился в лучшую сторону. При этом неизменным осталось самое главное – гениальные тексты и мелодика первого альбома, на котором Уилл рассказывает историю утраченной любви, тревоги и сомнений в себе. Пластинка настолько автобиографична, что ее можно было бы назвать простым пересказом собственной жизни под музыку. Но делать этого мы не будем, поскольку она является чем-то намного большим.
автор канала Triangle Music
Несмотря на длительное молчание, Capital Cities смогли выпустить хороший альбом в этом году и не растерять при этом фирменный стиль. Казалось бы, за пять лет изменилось все — от музыки до смысловой составляющей, но этот дует продолжает гнуть свою линию. Возможно, «Solarize» даже станет главной пластинкой группы, не смотря на прорывной дебютник.
О Twenty One Pilots я узнал случайно в 2015 году. Тогда о них невозможно было не знать, ведь их «Stressed Out» звучала буквально отовсюду. Именно тогда я подумал, что стоит обратить внимание на этот дуэт. И не прогадал. Даже невзирая на то, что не все творчество парней мне нравится, трудно отрицать, что сейчас это чуть ли не главная поп-группа, которая гастролирует по всему миру. Trench — новый этап в творчестве музыкантов, открывающий их абсолютно с новой стороны. Альбом заставит вас полюбить этих двоих, даже если вы все это время были равнодушны.
Arctic Monkeys — «Tranquility Base Hotel & Casino»
Да, вы ждали от них совершенно иного. Возможно, вам хотелось вновь услышать нечто похожее на «Old Yellow Bricks», «505» или хотя бы «R U Mine», но эти ребята оказались хитрее. В этот раз Arctic Monkeys выпустили тот альбом, который нравится им самим. И они точно знали, как он будет воспринят. Только ленивый не ругал эту пластинку, но если посмотреть список лучших альбомов в любом популярном музыкальном издании — «Tranquility Base Hotel & Casino» с вероятностью 99% будет там. И это не былые заслуги, а большое достижение Алекса Тернера. Делать музыку как чувствуешь, не взирая на тренды этого года — дорогого стоит. Всем ненавистникам стоит еще раз вслушаться – скорее всего вы сами что-то упустили.
Александр Аношин
автор канала On The Corner
Вопреки многочисленным предсказаниям, джаз не умер, а снова вошел в моду. За прошедший год вышло немало веских джазовых альбомов, и вот три моих любимых.
Sons Of Kemet – «Your Queen Is A Reptile»
Боевой лондонский квартет под предводительством саксофониста Шабаки Хатчингса производит плясовой джаз, в котором нет ни одного лишнего звука: стремительные барабаны, резкий и точный саксофон, гулкая туба. Развлекательная форма на альбоме соседствует с серьезным содержанием: Хатчингс объявляет войну Королеве Англии, а заодно парламенту, бюрократии, лоялистам и консервативным медиа.
Хайлу Мергиа – культовая фигура «золотого века» эфиопской эстрады конца 1960-х – начала 1970-х. В 1981 году Мергиа вместе со своей группой The Walias Band впервые выехал на гастроли в США и так там и остался. Сейчас ему 71, он работает таксистом в аэропорту Вашингтона, и это его первая пластинка с новыми песнями более чем за 30 лет. «Lala Belu» – это добрая и веселая музыка. Мергиа транслирует ощущение чистоты и ясности простым инструментарием – обволакивающим родес-пиано, урчащим электроорганом, задушевным аккордеоном.
Makaya McCraven – «Universal Beings»
Материал для «Universal Beings» – magnum opus чикагского барабанщика Маккайи Маккрейвена. Он наигрывался в нескончаемых джемах в Чикаго, Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Меняя страны, города и составы музыкантов, Маккрейвен остался верен своему изломанному ритму – единственному универсальному языку в мире, где нет красоты, но есть разнообразие.
Артем Абрамов
автор канала ain't your pleasure
ВТТА (бывшие VTTA – Vessel through the Abyss, Vessel through the Asylum) – «Там? Где!»
Крайне удачный заход в основательно переосмысленный блэк-метал со стороны родных широт. Впрочем, не первый – смотрите последние инкарнации Frozen Empire, Lashblood и Grey Heaven Fall. Чтобы записать альбом про метафизическую интоксикацию и погружение в откровенную шизу (то есть те состояния, которые в жанре как раз иногда вполне себе и превозносятся), надо иметь хороший градус самоиронии. А чтобы сделать эту запись еще и интересной – уметь эту самоиронию еще и направить куда требуется. Здесь все перечисленное вполне присутствует, и даже в более чем необходимом объеме, так что не забудьте, что некоторые лекарства при злоупотреблении могут иметь обратный эффект. После презентации записи группа существовать перестала. Что весьма неплохо увязывается даже с собственным названием – даже Клайв Баркер рекомендовал обратить внимание на воды, если корабль потонул. А подобный отказ ковырять мир далее как раз открывает сундуки с сокровищами всем желающим.
Интересный образчик современного R'n'B, двигающегося сразу по двум параллельным веткам хайпа: индастриал хип-хопа и уже просто вездесущего «деконструированного клуба». То есть мутация несколько ожидаемая, но оттого не менее самобытная. Плюс еще одно подтверждение, что массовая поп-музыка становится наиболее впечатляющей как раз в руках одиночек и студий в собственной спальне. Помножьте это на месседж, в котором нет ни откровенно дебильной «новой искренности», ни «старой-доброй иронии», ни еще какого временного соплежуйства – и у вас будет альбом, который не стыдно включить даже в наушниках на танцполе.
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