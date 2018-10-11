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«Вам не по силам расшифровать и 10% сказанного»: Pharaoh отреагировал на догадки СМИ о значении трека «Не по пути»

Рэпер Pharaoh, выпустивший 11 октября новый трек «Не по пути», отреагировал на догадки СМИ и пользователей сети о значении песни: напомним, ранее появилась информация о том, что трек якобы посвящен модели Алесе Кафельниковой, с которой расстался музыкант. Мы публикуем обращение Pharaoh к журналистам. 

Pharaoh

Эксклюзивно для «Собака.ru»:

Мне хотелось бы внести ясность касаемо трека «Не по пути». Он не был посвящен Алесе, в нем говорится о поколении. Мне очень жаль, что ослепленные желанием смотреть исключительно на грязное белье и интриги, вам не по силам расшифровать и 10% сказанного.

Имя Алеси отождествляет в тексте не больше, чем яркий пример представителя заблудшего и ослепленного поколения, для этого ее имя и фигурирует в контексте «из-за таких, как ты». Я в очередной раз убедился в Вашей однобокости и узости образа мысли. Спасибо тем, кто увидел изображение целиком.

Спасибо за внимание.


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