«Вам не по силам расшифровать и 10% сказанного»: Pharaoh отреагировал на догадки СМИ о значении трека «Не по пути»

Эксклюзивно для «Собака.ru»:

Мне хотелось бы внести ясность касаемо трека «Не по пути». Он не был посвящен Алесе, в нем говорится о поколении. Мне очень жаль, что ослепленные желанием смотреть исключительно на грязное белье и интриги, вам не по силам расшифровать и 10% сказанного.

Имя Алеси отождествляет в тексте не больше, чем яркий пример представителя заблудшего и ослепленного поколения, для этого ее имя и фигурирует в контексте «из-за таких, как ты». Я в очередной раз убедился в Вашей однобокости и узости образа мысли. Спасибо тем, кто увидел изображение целиком.

Спасибо за внимание.