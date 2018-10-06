Утром 6 октября стало известно, что в одной из больниц Барселоны умерла оперная певица Монсеррат Кабалье. Ей было 85 лет.

В середине сентября Кабалье госпитализировали из-за проблем с желчным пузырем. Прощание с певицей пройдет в воскресенье, а похороны состоятся в понедельник.

Монсеррат Кабалье прославилась в 1965 году, когда заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа" на сцене Карнеги-холла. В репертуаре Кабалье было более 125 оперных партий.

Певицу отметили несколькими премиями Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло.