Как 16-летний Иван Бессонов победил на классическом «Евровидении»?

Вы абсолютный чемпион среди молодых российских пианистов по количеству золотых медалей, завоеванных на международных музыкальных конкурсах. Чем «Евровидение» отличается от остальных соревнований, на которых вам довелось играть?

Когда выступаешь на нескольких конкурсах подряд, в какой-то момент начинает казаться, что все они похожи друг на друга. Но это еще и потому, что для меня по большому счету совершенно все равно, где и в каких обстоятельствах играть: оказываешься на сцене — и все, что тебя окружает, моментально становится не слишком существенным. Я стараюсь относиться к каждому без исключения концерту как к самому важному и самому ответственному — так, будто выходишь к публике в последний раз. Поэтому я бы не сказал, что выступление на «Евровидении» было чем-то особенным. Конечно, это не совсем традиционный конкурс, в нем все-таки очень силен элемент шоу, и это нужно было учитывать при подготовке. В «Евровидении» принимают участие исполнители на самых разных музыкальных инструментах — от скрипки и контрабаса до саксофона и ударных. Жюри приходится сравнивать несравнимое — так что главными критериями становятся артистизм, подача в зал, способность завоевать аудиторию.