Эминем выпустил новый альбом Kamikaze

Американский рэпер Эминем выпустил десятый альбом Kamikaze, в который вошли 13 треков, в том числе несколько фитов с Джесси Рейес, Джойнером Лукасом. В пластинку также входит саундтрек к новому супергеройскому фильму «Веном» с Томом Харди в главной роли.