18+

Эминем выпустил новый альбом Kamikaze

Американский рэпер Эминем выпустил десятый альбом Kamikaze, в который вошли 13 треков, в том числе несколько фитов с Джесси Рейес, Джойнером Лукасом. В пластинку также входит саундтрек к новому супергеройскому фильму «Веном» с Томом Харди в главной роли.

Обложка Kamokaze — отсылка к дебютной пластинке группы Beastie Boys Licensed to Ill, вышедшей в 1986 году.

Напомним, в декабре прошлого года вышел девятый альбом Эминема Revival. В апреле рэпер выпустил клип Framed,  в котором сыграл роль серийного убийцы.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров