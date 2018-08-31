Эминем выпустил новый альбом Kamikaze
Американский рэпер Эминем выпустил десятый альбом Kamikaze, в который вошли 13 треков, в том числе несколько фитов с Джесси Рейес, Джойнером Лукасом. В пластинку также входит саундтрек к новому супергеройскому фильму «Веном» с Томом Харди в главной роли.
Обложка Kamokaze — отсылка к дебютной пластинке группы Beastie Boys Licensed to Ill, вышедшей в 1986 году.
Напомним, в декабре прошлого года вышел девятый альбом Эминема Revival. В апреле рэпер выпустил клип Framed, в котором сыграл роль серийного убийцы.
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