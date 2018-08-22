«Бездарно и неталантливо»: вдова Балабанова прокомментировала новый клип Монеточки

Вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева прокомментировала новый клип певицы Монеточки, который снят по мотивам фильма «Брат».

«Мне не понравилось. Я считаю, что это бездарно. Это снято плохо. Я не говорю о голосе или идее. Идея — хорошая. Плохо, неталантливо, вот и все», — заявила Васильева. Надежда Васильева - легендарный художник по костюмам большинства фильмов режиссера Алексея Балабанова и лауреат кинематографической премии «Ника».



Клип выдержан в стилистике 1990-х. В песне самая обсуждаемая певица этого лета рассказывает о времени, когда «только “Ласковый май” играл по радио», и «убивали людей и все бегали абсолютно голые».

В видео снялись сама Монеточка, певица Гречка, а также Татьяна Буланова, Евгений Федоров, Мистер Малой и кинокритик Станислав Зельвенский. Продюсерами выступила команда, которая работала над фильмом «Довлатов».