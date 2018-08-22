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«Бездарно и неталантливо»: вдова Балабанова прокомментировала новый клип Монеточки

Вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева прокомментировала  новый клип певицы Монеточки, который снят по мотивам фильма «Брат».

«Мне не понравилось. Я считаю, что это бездарно. Это снято плохо. Я не говорю о голосе или идее. Идея — хорошая. Плохо, неталантливо, вот и все», — заявила Васильева. Надежда Васильева - легендарный художник по костюмам большинства фильмов режиссера Алексея Балабанова и лауреат кинематографической премии «Ника».

Клип выдержан в стилистике 1990-х. В песне самая обсуждаемая певица этого лета рассказывает о времени, когда «только “Ласковый май” играл по радио», и «убивали людей и все бегали абсолютно голые».

В видео снялись сама Монеточка, певица Гречка, а также Татьяна Буланова, Евгений Федоров, Мистер Малой и кинокритик Станислав Зельвенский. Продюсерами выступила команда, которая работала над фильмом «Довлатов».

 

«Для меня 90-е существуют в виде мифа. Мифа, который передался мне от моих родителей, дедушек и бабушек, от моих школьных учителей. Каждый рассказывает об этом времени по-разному: кто-то с ужасом, кто-то с восторгом», — рассказывает Монеточка.

По словам режиссера клипа Михаила Идова, он хотел снять клип, в котором ключевые образы того времени переиначены, так как песня написана с точки зрения человека, не помнящего 90-е годы.


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