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Вышел клип на песню Монеточки «90-е» — он снят по мотивам фильма «Брат»

Певица Монеточка выпустила клип на песню «90-е», который снят по  мотивам фильма «Брат» Режиссером и автором сценария стал Михаил Идов, сценарист фильма «Лето».

Тизер клипа вышел 7 августа. 

Клип выдержан в стилистике 1990-х. В песне самая обсуждаемая певица этого лета рассказывает о времени, когда «только “Ласковый май” играл по радио», и «убивали людей и все бегали абсолютно голые».

В видео снялись сама Монеточка, певица Гречка, а также Татьяна Буланова, Евгений Федоров, Мистер Малой и кинокритик Станислав Зельвенский. Продюсерами выступила команда, которая работала над фильмом «Довлатов».

Ранее стало известно, что клип показали на кинофестивале «Короче».

 

 


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