Вышел клип на песню Монеточки «90-е» — он снят по мотивам фильма «Брат»

Клип выдержан в стилистике 1990-х. В песне самая обсуждаемая певица этого лета рассказывает о времени, когда «только “Ласковый май” играл по радио», и «убивали людей и все бегали абсолютно голые».

В видео снялись сама Монеточка, певица Гречка, а также Татьяна Буланова, Евгений Федоров, Мистер Малой и кинокритик Станислав Зельвенский. Продюсерами выступила команда, которая работала над фильмом «Довлатов».

Ранее стало известно, что клип показали на кинофестивале «Короче».