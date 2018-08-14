«Не прошли цензуру»: песни Монеточки, Киркорова и Бузовой запретили в детском лагере

14 августа в соцсетях появилось объявление из детского спортивного лагеря «Олимпиец» в Новгородской области. В документе сказано, какие песни и исполнители под запретом на местной дискотеке. В черный список вошли: Тимати, Face, Монеточка, Скриптонит, Pharaon, Элджей, Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Администрация лагеря считает, что тексты песен этих музыкантов нарушают федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Кроме того, их песни «слишком медленные для быстрых танцев».

То, что документ настоящий, «Фонтанке» подтвердила начальник лагеря Лариса Судиловская. Она рассказала, что песни не прошли цензуру из-за непристойных выражений и подтекста.

«Дети же не просто танцуют под музыку, они ещё и поют, когда танцуют. То есть они весь этот текст проговаривают. Они же понимают, о чём там говорится, они же совершенно не глупые», — рассказала Судиловская.

По ее словам, Филипп Киркоров пополнил компанию рэперов из-за песни «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.

Список намерены увеличивать по мере появление подобных песен.