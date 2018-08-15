История русского Фрэнка Синатры: 50 млн пластинок в СССР, шоу в Лас-Вегасе и рестораны в Париже и Нью-Йорке

В Советском Союзе 1960-х вас носили на руках в прямом смысле: бывало, поклонники поднимали машины, на которых вы пробирались сквозь их толпы. Почему в 1971 году вы решили уехать от такой славы во Францию?

Я был невыездной, а мне нужна была свобода. Несколько раз я пытался получить визу, чтобы навестить свою тетю в Лионе, но получал отказ. Однажды в Союз приехал Брюно Кокатрикс, композитор и директор знаменитого парижского зала «Олимпия» — он искал артистов для своего мюзикла, в который в итоге попали кордебалет ленинградского Мюзик-холла и Эдита Пьеха. А меня ему не показали, хотя он слышал обо мне как о советском шансонье и хотел со мной встретиться. Не было и речи о том, чтобы отправить Жана Татляна с концертами даже в такие страны соцлагеря, как Болгария или Венгрия. Вот я и решился на отъезд, а мама, кстати, поддержала и благословила меня.

Вы же понимали, что никогда ее больше не увидите?

Конечно, я знал, на что шел. Но у меня решительный характер. Мало кто смог бы совершить такой поступок, имея в Советском Союзе мои славу и гонорары. Я ведь получал полторы тысячи рублей в месяц, больше чем члены Политбюро, только в качестве авторских отчислений, а были еще концерты — около четырехсот в год, — записи на радио и телевидении. Несмотря на мой отказ восхвалять в своем репертуаре Коммунистическую партию, меня любила публика и сцена. Со всем этим пришлось попрощаться, как только я пересек границу с одним чемоданом, концертным костюмом и гитарой. Я не знал, что меня ждет во Франции, просто хотелось свободно дышать. Признаюсь, не понимаю до сих пор, почему выпустили: наверное, человек, который подписывал документы, был моим фанатом. (Смеется.)