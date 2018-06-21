Группа «Биртман» выпустила кавер в стиле 60-х на песню «Прохожий» группы «Кино»

«Биртман» — музыкальный коллектив, созданный в 2015 году. Занимается сохранением и пропагандой творчества поэта и музыканта Зиновия Аркадьевича Биртмана.

21 июня лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось 56 лет. В честь этого события группа «Биртман» решила адаптировать композицию «Прохожий» под эпоху 60-х.

В этом году режиссер Кирилл Серебренников выпустил картину «Лето» (трейлер здесь) об истории становления рок-иконы и лидера группы «Кино» Виктора Цоя и отношениях между ним, Майком Науменко и его женой Натальей. В этом материале мы решили разобраться с главными мифами о последней работе режиссера.

Корейского актера Тео Ю, который сыграл Виктора Цоя, озвучил Денис Клявер — бывший солист группы «Чай вдвоем». Озвучивание каждой реплики Тео Ю утверждалось с Кириллом Серебренниковым через его адвокатов.

Песни в фильме пел уроженец села Тополиное Томпонского района Петр Погодаев, чьи кавер-ролики в свое время заметил на YouTube ассистент Кирилла Серебренникова.