Группа «Биртман» выпустила кавер в стиле 60-х на песню «Прохожий» группы «Кино»
21 июня лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось 56 лет. В честь этого события группа «Биртман» решила адаптировать композицию «Прохожий» под эпоху 60-х.
«Биртман» — музыкальный коллектив, созданный в 2015 году. Занимается сохранением и пропагандой творчества поэта и музыканта Зиновия Аркадьевича Биртмана.
В этом году режиссер Кирилл Серебренников выпустил картину «Лето» (трейлер здесь) об истории становления рок-иконы и лидера группы «Кино» Виктора Цоя и отношениях между ним, Майком Науменко и его женой Натальей. В этом материале мы решили разобраться с главными мифами о последней работе режиссера.
Корейского актера Тео Ю, который сыграл Виктора Цоя, озвучил Денис Клявер — бывший солист группы «Чай вдвоем». Озвучивание каждой реплики Тео Ю утверждалось с Кириллом Серебренниковым через его адвокатов.
Песни в фильме пел уроженец села Тополиное Томпонского района Петр Погодаев, чьи кавер-ролики в свое время заметил на YouTube ассистент Кирилла Серебренникова.
Майка Науменко сыграл лидер группы «Звери» Рома Зверь, также в съемках приняли участие актер «Гоголь-центра» Александр Горчилин и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юлия Ауг.
Свой фильм Кирилл Серебренников снимал в Петербурге в 2017 году и монтировал в 2018-м под домашним арестом из-за дела «Седьмой студии». Сюжет создали Михаил и Лилия Идовы.
Сын лидера «Кино» Александр Цой сравнил картину об отце с «Матильдой», а основатель «Аквариума» Борис Гребенщиков рассказал журналистам о том, что сценарий картины является «ложью от начала и до конца». О работе Серебренникова также высказался сооснователь группы «Кино», музыкант Алексей Рыбин. В российский прокат фильм вышел 7 июня.
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