Beyoncé и JAY-Z выпустили совместный альбом и клип
Дуэт Beyoncé и JAY-Z выпустил сенсационный совместный альбом «Everything Is Love». Эксклюзивный релиз состоялся на платформе «TIDAL», сам проект состоит из девяти новых песен. Кроме того, отдельно был выпущен трек «SALUD!», который не вошел в треклист.
Одновременно с релизом Beyoncé и JAY-Z также выпустили клип на песню «APESHIT», второй композиции в треклисте альбома. В видео действия разворачиваются в Лувре.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.