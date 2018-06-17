Beyoncé и JAY-Z выпустили совместный альбом и клип

Дуэт Beyoncé и JAY-Z выпустил сенсационный совместный альбом «Everything Is Love». Эксклюзивный релиз состоялся на платформе «TIDAL», сам проект состоит из девяти новых песен. Кроме того, отдельно был выпущен трек «SALUD!», который не вошел в треклист.

Одновременно с релизом Beyoncé и JAY-Z также выпустили клип на песню «APESHIT», второй композиции в треклисте альбома. В видео действия разворачиваются в Лувре.