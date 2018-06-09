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Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выпустили новый альбом «Галя ходи»

У Юрия Шевчука и группы «ДДТ» вышла юбилейная, 20-я пластинка «Галя ходи». В пластинку вошло 14 треков. Альбом представляет собой путеводитель по разным музыкальным стилям.

 

 

«Там есть и что-то тяжелое, и легкое, и что-то ностальгическое. И какое-то наше отношение к рэп-музыке просматривается. И электроника, и постпанк, как мы его понимаем, — песня «УЕ». Я рассматривал российский рок в разных его ипостасях», – рассказал музыкант изданию «Медуза».

Название альбома – одна из старых песен коллектива. Пластинка уже доступна для заказа на основных музыкальных онлайн-площадках. 

Ранее Юрий Шевчук выпустил клип в память об умершей от рака жене.


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