Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выпустили новый альбом «Галя ходи»

«Там есть и что-то тяжелое, и легкое, и что-то ностальгическое. И какое-то наше отношение к рэп-музыке просматривается. И электроника, и постпанк, как мы его понимаем, — песня «УЕ». Я рассматривал российский рок в разных его ипостасях», – рассказал музыкант изданию «Медуза».

Название альбома – одна из старых песен коллектива. Пластинка уже доступна для заказа на основных музыкальных онлайн-площадках.

Ранее Юрий Шевчук выпустил клип в память об умершей от рака жене.