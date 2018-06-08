Один из основателей Linkin Park, вокалист, гитарист Майк Шинода приедет с концертом в Петербург. Об этом «Собака.ru» рассказали организаторы выступления.

Петербуржцы услышат композиции с сольного альбома музыканта и хиты Linkin Park. В июле прошлого года покончил с собой лидер группы Честер Беннингтон. В конце прошлого года Linkin Park выпустили альбом «One More Light Live» в память о нем. После трагической смерти своего друга и коллеги Майку Шиноде задавали один и тот же вопрос: «Что же будет дальше?». «У меня не было ответа, в котором я был бы уверен. – рассказывает Майк. - Все было в тумане, я будто был потерян в море. Поэтому я стал думать, как вернуть равновесие и связь с миром».

В марте 2018 вокалист легендарного коллектива, Майк Шинода, объявил о работе над новым сольным альбомом «Post Traumatic», который получил широкий отклик со стороны слушателей и множество положительных отзывов.