Лучшие музыкальные фестивали недалеко от Петербурга

Open’er

Польский фестиваль собрал в лайн-апе джентельменский набор важнейших гастролирующих групп этого лета: Arctic Monkeys, Gorillaz, Young Fathers. Кроме того, здесь выступит одна из самых примечательных молодых поп-звезд Кали Учис, настоящая Эми Уайнхаус нашего времени – надеемся, это касается исключительно густого вокала и ориентации на 60-е, а не букета вредных привычек. Кроме того, непременно нужно услышать основателя Talking Heads Дэвида Бирна, выпустившего первый за 15 лет сольник, полный оптимистичных, изобретательных и тонких песен-размышлений о состоянии современного мира.

4–7 июля, Польша, Гдыня

Билет на четыре дня – 135 евро, билеты на самолет в Варшаву и обратно – около 14 000 рублей