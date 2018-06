Лучшие музыкальные фестивали недалеко от Петербурга

Park Live

Важное событие для всех российских меломанов – первое выступление одновременно и культовой, и передовой группы Gorillaz, которая уже 20 лет умудряется нравиться и молодым, и взрослым, любителям и рока, и рэпа, и электроники. Команда во главе с Дэймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом выпустит новый альбом The Now Now в конце июня, так что мы сможем услышать его в числе первых. Также в лайн-апе – легенды трип-хопа Massive Attack, а еще Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic, Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave, David Guetta и Иван Дорн.

27-29 июля, Москва, Парк Горького

Абонемент на три дня – 8 000 рублей, билеты на самолет в Москву и обратно – 5 000 – 6 000 рублей