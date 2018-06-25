Лучшие музыкальные фестивали недалеко от Петербурга
Сезон крупных музыкальных фестивалей стартовал — самое время выбрать подходящий и бронировать билеты. Рассказываем, куда поехать, чтобы услышать Кендрика Ламара, Gorillaz или Дуа Липу, а где можно заодно искупаться и послушать лекции, при этом не разорившись на авиаперелет. Кстати, лучшие фестивали, проходящие в нашем городе, мы собрали вот в этом материале.
Open’er
Польский фестиваль собрал в лайн-апе джентельменский набор важнейших гастролирующих групп этого лета: Arctic Monkeys, Gorillaz, Young Fathers. Кроме того, здесь выступит одна из самых примечательных молодых поп-звезд Кали Учис, настоящая Эми Уайнхаус нашего времени – надеемся, это касается исключительно густого вокала и ориентации на 60-е, а не букета вредных привычек. Кроме того, непременно нужно услышать основателя Talking Heads Дэвида Бирна, выпустившего первый за 15 лет сольник, полный оптимистичных, изобретательных и тонких песен-размышлений о состоянии современного мира.
4–7 июля, Польша, Гдыня
Билет на четыре дня – 135 евро, билеты на самолет в Варшаву и обратно – около 14 000 рублей
Melt
Не самый крупный, но неизменно интересный немецкий фестиваль, на котором выступления проходят на фоне гигантский экскаваторов. В этом году ехать на него стоит ради редкого выступления главной британской барокко-поп звезды Florence and the Machine, великого американского электронщика Джона Хопкинса с его новым альбомом Singularity, The XX и Fever Ray.
13–15 июля, Германия, Грефенхайнихен
Билет на три дня – 129 евро, билет на самолет до Берлина и обратно – около 10 000 рублей
NOS Alive
Португальский фестиваль, на котором можно совместить приятное с еще более приятным: и послушать пару десятков отличных групп, и искупаться в море. Лайн-ап здесь увесистый: тут вам и желанные гости на всех фестивалях этого лета Arctic Monkeys со своим новым альбомом, и индастриал-рокеры Nine Inch Nails с первой записью после пятилетнего молчания, и авторы лучших в мире баллад The National, и создатели неглупых, но зажигательных поп-хитов Portugal. The Man, и лучшая американская рок-н-ролл группа 1990-х Pearl Jam, и экс-лидер The White Stripes Джек Уайт, и даже легенда Брайан Ферри.
12-14 июля, Португалия, Оэйраш
Билет на один день – 65 евро, билеты на самолет до Лиссабона и обратно – около 20 000 рублей
Park Live
Важное событие для всех российских меломанов – первое выступление одновременно и культовой, и передовой группы Gorillaz, которая уже 20 лет умудряется нравиться и молодым, и взрослым, любителям и рока, и рэпа, и электроники. Команда во главе с Дэймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом выпустит новый альбом The Now Now в конце июня, так что мы сможем услышать его в числе первых. Также в лайн-апе – легенды трип-хопа Massive Attack, а еще Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic, Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave, David Guetta и Иван Дорн.
27-29 июля, Москва, Парк Горького
Абонемент на три дня – 8 000 рублей, билеты на самолет в Москву и обратно – 5 000 – 6 000 рублей
Пикник Афиши
Понятия не имеем, как концертному агентству Pop Farm это удалось, но впервые за 15 лет своего существования в Россию едет без преувеличения главная стадионная группа мира на данный момент – Arcade Fire. В отличие от многих других команд, игнорирующих нашу страну, канадцы не выступали у нас не по политическим, а скорее по финансовым причинам – на сцене во время их концерта находится 12 человек, плюс еще минимум полсотни – в сопровождающей группе. Привезти, разместить, оплатить гонорары такой ораве – удовольствие не из дешевых, но оно того стоит: Arcade Fire – это всегда масштабное театрализованное представление с самым безумным набором инструментов, костюмами и восторженно поющей хором толпой. Если учесть, что в довесок к ним идут шотландские классики инди-попа Belle & Sebastian, гиперпроизводительные рокеры King Gizzard & The Lizard Wizard, Земфира, Джои Бэдэсс, Rhye, Oscar and the Wolf, Дельфин, Фараон и Аигел, цену в 4000 за вход можно считать практически благотворительностью.
4 августа, Москва, усадьба «Коломенское»
Входной билет – 4 000, билеты на самолет в Москву и обратно – 5 000 – 6 000 рублей
Flow Festival
В этом году нам повезло как никогда, потому что бесспорно самый сильный европейский музыкальный фестиваль года проходит в пяти часах езды на маршрутке. Лайн-ап удалось сбалансировать идеально: есть здесь и суперзвезды, и мэтры, и молодые лица. За первых отвечает главным образом Кендрик Ламар – единственный рэпер в мире, получивший Пулитцеровскую премию, многократный лауреат «Грэмми» и просто главный хип-хоп музыкант нашего времени. За легенд – Патти Смит, крестная мама панка, в последнее время уделяющая больше внимания литературе, чем музыке, тем ценнее возможность увидеть ее на сцене. Из перспективной молодежи здесь есть, например, 22-летний гениальный британский электронщик Mura Masa или 20-летняя соул-дива Jorja Smith. Еще из важного: презентация первого за пять лет альбома Arctic Monkeys, лучшая гитаристка современности St. Vincent, драматичные баллады Шарлотты Генсбур, солистка The Knife со своим сольным проектом Fever Ray и многое другое.
10-12 августа, Финляндия, Хельсинки, Suvilahti
Билет на три дня – 15 450 рублей, маршрутка до Хельсинки и обратно – 2 000 рублей
Sziget
Еще один добротный фестиваль с крепким составом: Кендрик Ламар, Gorillaz, Lana Del Rey, Arctic Monkeys. За вау-эффект в Будапеште отвечает новая королева поп-олимпа Дуа Липа – ее весь последний год обсуждают даже те, кто привык относиться к популярной музыке скептически. Кроме того, здесь выступят Mumford & Sons, Kygo, Лиам Галлахер, Lykke Li. Также Sziget может похвастаться уймой альтернативных развлечений: здесь проходят лекции, перфомансы и спортивные игры.
8–15 августа, Венгрия, Будапешт
Билет на семь дней – 325 евро, билеты до Будапешта и обратно – от 7 600 рублей
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