В Порту «Севкабель» пройдет «петербургский Burning Man» – фестиваль Odyssey
22 июня в Порту «Севкабель» пройдет «петербургский Burning Man» - фестиваль Odyssey.
В саму длинную ночь в году в течение тридцати часов на берегу залива устроят карнавал с бродячими артистами, художниками, музыкантами, торговцами, портными и кузнецами. Фестиваль начнется в 15:00. Фестиваль поделят на пять площадок.
В импровизированном городе прозвучат ритмы пустыни Невада, бразильские биты, дивы с берегов острова Ибица и андеграундная столичная электроника. Среди участников - резиденты самого Burning Man, знаменитые Rebolledo, Azamat, Geju, Izhevski а также Simple Symmetry, Doyeq, Fake Mood и многие другие.
Организаторы призывают гостей фестиваля использовать все возможные средства самовыражения: костюмы, грим, и маски, а для самых нарядных подготовили специальные сюрпризы. В полночь откроется потайная комната, попасть в которую можно будет лишь в костюме, отгадав загадку стража. На площадке выступят AMDJ's, Zuma Dionys, DibiDabo, Soul Of Void Ego.R
В 01:00 откроется комната Минотавра, куда попасть смогут лишь гости в образе, а музыкальную программу откроет живое выступление Doyeq, Rafaello Ricci, Geju
С полудня «город» вернется в свой привычный ритм, рынок и фудкорты возобновят работу в полном режиме, а на берегу в Chillout-зоне начнется дневной 8-часовой йога-марафон, посвященный Международному дню йоги. Школы мастеров Metod и Sekta представят практики под шатром, под музыку героев Одиссеи. Закончится йога-марафон коллективной часовой медитацией под гонг в 21:00.
Полный лайнап артистов:
Сад Диониса
15:00 – KURD
17:00-20:00 - Geju
20:00-22:00 - Azamat + Theatre of fire
22:00-23:00 - Secret Guest (live)
Храм-Олимпийская арена
23:00-01:00 - Fake Mood
01:00-03:00 - Simple Symmetry
03:00-06:00 - Rebolledo + Theatre of light
06:00-08:00 - Izhevski
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