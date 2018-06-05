22 июня в Порту «Севкабель» пройдет «петербургский Burning Man» - фестиваль Odyssey.

В саму длинную ночь в году в течение тридцати часов на берегу залива устроят карнавал с бродячими артистами, художниками, музыкантами, торговцами, портными и кузнецами. Фестиваль начнется в 15:00. Фестиваль поделят на пять площадок.

В импровизированном городе прозвучат ритмы пустыни Невада, бразильские биты, дивы с берегов острова Ибица и андеграундная столичная электроника. Среди участников - резиденты самого Burning Man, знаменитые Rebolledo, Azamat, Geju, Izhevski а также Simple Symmetry, Doyeq, Fake Mood и многие другие.