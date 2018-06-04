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Монеточка в новом клипе запустила «запорожец» в космос

 

Певица Монеточка выпустила клип на трек «Запорожец» из альбома «Раскраски для взрослых». Видео сделано с элементами советской и неонуарной стилистики, а стиль рисовки напоминает новый анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак». В видео все надписи на русском, как и в фильме, дублируются на японском.

По сюжету клипа в космос взлетает «запорожец», грустный пилот за рулём встречает сидящего на яркой звезде Гагарина и пытается найти свою любовь.

 


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