Вячеслав Бутусов выпустил клип на песню «Синоптики» к 315-летию Петербурга
Лидер рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов к 315-летию Петербурга выпустил клип на песню «Синоптики».
Песню «Синоптики» музыканты «Наутилус Помпилиус» выпустили еще в 1985 году. Клип посвящен связанным с Петербургом рок-музыкантам, фотографии которых в видео появляются на фоне видов города.
В феврале стало известно, что группа художников «Митьки» снимет продолжение «Место встречи изменить нельзя», в котором снимутся Женя Любич и Вячеслав Бутусов.
Свой юбилей город отметил с размахом: в самом центре прошел парад слонов, около 10 тысяч горожан приняли участие в велопараде, на Невском для петербуржцев и гостей города бесплатно сыграл сам Борис Гребенщиков, в яхт-клубе Санкт-Петербурга спустили на воду исторический линейный корабль "Полтава", на шпиле Лахта Центра транслировали поздравление с Днем города, зашифрованное азбукой Морзе, а в полночь над разведенным Дворцовым мостом в свете прожекторов прошел канатоходец Расул Абакаров.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.