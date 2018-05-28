Вячеслав Бутусов выпустил клип на песню «Синоптики» к 315-летию Петербурга

Лидер рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов к 315-летию Петербурга выпустил клип на песню «Синоптики».

Песню «Синоптики» музыканты «Наутилус Помпилиус» выпустили еще в 1985 году. Клип посвящен связанным с Петербургом рок-музыкантам, фотографии которых в видео появляются на фоне видов города.