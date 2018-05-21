В Петербурге распродадут билеты со скидкой 90% на летние концерты

22 мая на летние концерты в Петербурге можно будет купить билеты со скидкой в 90 процентов. Акцию «Лето билетов» запускает сервис «Яндекс.Афиша».

Акция продлится с 12:00 до 23:59. Полный список концертов будет опубликован 22 мая на официальной странице проекта. В середине лета акция повторится.

В прошлом году партнерами акции «Лето билетов» стали Stereoleto, «Пикник “Афиши”» в Москве и другие крупные фестивали.